الامارات | تقرير «دبي الإبداعية»: رصيد الإنجازات لا يتوقف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انسجاماً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب، أطلقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تقرير «دبي الإبداعية: استكشاف آفاق الإبداع المستقبلية» الذي يأتي ضمن منظومة مبادرات «دبي للثقافة» الهادفة إلى تحقيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.

التقرير - الذي أُعد بالتعاون مع شركة «دينار ستاندرد» المتخصصة في أبحاث استراتيجيات النمو والاستشارات وتمكين المؤسسات من تحقيق التأثير العالمي المسؤول - يستعرض سلسلة الإنجازات التي حققتها دبي في قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية، والمقوّمات التي مكّنتها من تحقيق أهداف رؤيتها الثقافية، وأبرز الأرقام التي ترصد التحولات في المشهد الثقافي فيها، كما يُقدّم قراءة تحليلية لأداء الاقتصاد الإبداعي في الإمارة، وما يتمتع به من إمكانات وفرص استثمارية متنوعة.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أنّ الإبداع يُمثّل قوة ثقافية واجتماعية واقتصادية وحضارية مُلهمة، ويُشكّل ركيزة أساسية في بناء مستقبل المجتمعات والمدن، مشيرة إلى انعكاساته الإيجابية على تشكيل ملامح اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.

وقالت سموّها: «نجحت دبي عبر مسيرتها الطويلة وإنجازاتها النوعية في ترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية، لتصبح، بفضل الفكر الاستثنائي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مركزاً عالمياً اقتصادياً وثقافياً رئيساً وحيوياً قادراً على المنافسة والتفوق، وواحدة من أبرز المدن جاذبية لأصحاب المواهب والمستثمرين في ضوء منظومتها الاقتصادية المرنة، ومشاريعها ومبادراتها الطموحة، وما تقدمه من أفكار وفرص وآفاق واعدة للمبدعين وروّاد الأعمال، وهو ما يسهم في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي، ويُجسّد في الوقت نفسه مفهوم الرؤية المستقبلية للثقافة والفن».

وأشارت سموّها إلى أن الأهمية الاستراتيجية للتقرير تنبع من تقديمه صورة شاملة ومتكاملة للاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، ودوره في استشراف ورسم ملامح مستقبل القطاع الإبداعي المحلي، وأضافت: «تواصل دبي تعزيز قوة صناعاتها الثقافية والإبداعية، من خلال تبنّي الحلول المبتكرة، وتوفير بنية تحتية رقمية متقدمة، وتهيئة بيئة متفردة قادرة على دعم وتمكين القطاع الثقافي والإبداعي، وتهيئة منظومة متكاملة تمكن من دورة للثقافة والإبداع بالمراحل المختلفة لعملياتها بدءاً من الإبداع، والإنتاج والنشر والعرض، وانتهاءً بالاستهلاك والمشاركة، والتشجيع على تأسيس الأعمال والمشاريع في الإمارة، عبر توفير الكثير من التسهيلات اللازمة للأعمال الإبداعية، ما أسهم في زيادة جاذبيتها وريادتها العالمية، وحوّلها إلى مركز ثقافي رئيس ومبتكر، وهو ما يتناغم مع استراتيجيتها للاقتصاد الإبداعي».

لمحة شاملة

ويقدّم تقرير «دبي الإبداعية» لمحة شاملة عن القطاع الإبداعي الذي يمثل رافداً اقتصادياً دولياً مهماً، إذ يشكل ما نسبته 6.1% من الاقتصاد العالمي، بقيمة إجمالية تقدر بـ4.3 تريليونات دولار، ويُظهر أن الإمارات تمتلك أكبر قطاع إبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2021، يصل حجمه إلى 13.7 مليار دولار.

ووفقاً لإطار دبي للإحصاءات الثقافية، تشير البيانات الصادرة من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إلى تحقيق قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية قيمة مضافة بلغت 21.96 مليار درهم في 2022، مسهماً بما نسبته 4.6% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي لدبي، كما يُبيّن التقرير وصول عدد المؤسسات الربحية العاملة في القطاعات الإبداعية في دبي إلى 47 ألفاً و544 شركة، أسهمت في توفير فرص عمل لـ175 ألفاً و727 موظفاً، ما يعكس حجم وتأثير الاقتصاد الإبداعي في الإمارة التي نجحت خلال عام 2023 في استقطاب 898 مشروع استثمار أجنبي مباشر في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 11.8 مليار درهم.

فيما يؤكد التقرير أن دبي أصبحت موطناً لأكثر من 40% من الأعمال الناشئة التي حصدت تمويلاً بلغ أكثر من مليون دولار، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تتخذ 306 شركات ناشئة من الإمارة مقراً لها، وهو ما انعكس على مكانتها في مؤشر المدن الرقمية، وجاءت في المرتبة الـ15 عالمياً من حيث بيئة الأعمال في قائمة تضم 30 مدينة على مستوى العالم.

حافز لمواصلة المسيرة

من جهتها، قالت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، إنّ «الإمارة نجحت في تعزيز ريادتها العالمية بفضل رؤى قيادتها الرشيدة وبيئتها التشريعية والاستثمارية الجاذبة والداعمة لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وما تمتلكه الإمارة من حاضنات للمشاريع الريادية والناشئة»، مشيرة إلى أن تقرير «دبي الإبداعية» يعكس أداء وواقع القطاع الثقافي في الإمارة، ويبرز قدرته على الإسهام في تشكيل مستقبلها.

وقالت: «تعد نتائج التقرير دافعاً قوياً لأعضاء المجتمع الإبداعي في دبي، إذ تفتح الآفاق أمامهم، وتحفز روح الابتكار لديهم لمواصلة مسيرتهم المهنية، وإطلاق العنان لأفكارهم المتميزة ومشاريعهم المتنوعة التي تسهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، وهو ما يتناغم مع التزامات (دبي للثقافة) ومسؤولياتها الهادفة إلى تمكين المبدعين وأصحاب المواهب وروّاد الأعمال».

مقوّمات

ووفقاً للتقرير، أسهم امتلاك دبي بنية تحتية قوية، وبيئة ثقافية ومقومات إبداعية متكاملة في رفع رصيدها من الإنجازات والنجاحات التي رسّخت مكانتها وريادتها عالمياً، ما مكنها من الفوز باستضافة وتنظيم «منتدى المدن الثقافية العالمي 2024» الذي عُقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2025» الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، كما جاءت الإمارة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً للعام الثاني على التوالي ضمن «محور التفاعل الثقافي» في «مؤشر قوة المدن العالمي 2023»، متفوقةً بذلك على مدن عالمية كبرى، ما يعكس حجم واتساع تأثير الإمارة على الساحة الثقافية العالمية، وما توفره من فرص تعزز أداء القطاع، وتثري مشهدها الإبداعي.

ويُقدم التقرير مجموعة شاملة من التوصيات لتعزيز نمو القطاع الإبداعي في دبي، ويسلط الضوء على أبرز النقاط المهمة للفرص الاستثمارية، مع التركيز على المجالات الثقافية والإبداعية الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً، كما يحدد الابتكارات ذات الصلة ومجالات الفرص وموضوعات الاستثمار التي تستفيد من عضوية الإمارات في مجموعة «بريكس» لتوسيع نطاق التعاون الإبداعي، وزيادة إمكانات توسع السوق.

قائدة إقليمية

يظهر تأثير القطاع الإبداعي في دبي بوضوح في اقتصادها، وتميزها العالمي، وجودة الحياة فيها، كما تبرز دبي كقائدة إقليمية في القطاع الإبداعي من خلال تعزيزها للإثراء الثقافي، وتوفير الفرص الاقتصادية، ودعمها لحماية النظم البيئية الطبيعية، كما أن تطورها الحضري المبتكر بجمالياته الفنية يعزز جاذبيتها، ما يرسخ مكانتها مركزاً للسياحة الثقافية.

لطيفة بنت محمد:

. الإبداع قوة مُلهمة وركيزة أساسية في بناء اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.

. أهمية التقرير تنبع من تقديمه صورة شاملة للاقتصاد الإبداعي في الإمارات والمنطقة والعالم.

هالة بدري:

. نتائج التقرير دافع لأعضاء المجتمع الإبداعي في دبي، إذ تفتح الآفاق أمامهم، وتحفز لديهم روح الابتكار.

. 21.9 مليار درهم مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بدبي في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022.

. 47544 شركة في القطاعات الإبداعية بدبي ساهمت في توفير 175 ألفاً و727 فرصة عمل حتى نهاية 2022.