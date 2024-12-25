شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الإعادة السعودية» توافق على زيادة رأس المال بنسبة 30% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة والتي تم عقدها أمس.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

1. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق إصدار 26,730,000 سهم عادي جديد مع وقف العمل بحق الأولوية وفقاً لما يلي:

أ. تكون زيادة رأس المال من 891,000,000 ريال مقسم إلى 89,100,000 سهم عادي متساوية القيمة، إلى 1,158,300,000 ريال مقسم إلى 115,830,000 سهم عادي متساوية القيمة مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 26,730,000 سهم عادي جديد (بما يمثل 30٪ من رأس المال الحالي للشركة)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، وبسعر طرح يساوي 16 ريالاً للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ اكتتاب 427,680,000 ريال.

وسيكتتب صندوق الاستثمارات العامة في كافة الأسهم الجديدة، بحيث تصل ملكية الصندوق في رأس مال الشركة إلى 23.08٪ بعد زيادة رأس المال.

ب. تكون الأحقية للصندوق في الاكتتاب بتاريخ انعقاد الجمعية غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية.

ج. تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة تبعًا لزيادة رأس المال.

2. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.

3. الموافقة على تعديل المادة (11) للنظام الأساس والمتعلقة بإصدار الأسهم.

4. الموافقةعلى تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

5. الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي.

6. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

7. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

8. الموافقة على معايير وضوابط منافسة الأعمال.

9. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للسنة المالية 2025م والربع الأول من السنة المالية 2026م وتحديد أتعابهم.

وعليه تمت الموافقة على تعيين كلاً من :

– شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون – بي دي أو بأتعاب قدرها 895,000 ريال.

– شركة ديلويت آند توش بأتعاب قدرها 1,900,000 ريال.

ووافق مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)، أمس، على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة د.موسى بن عكرش (عضو مستقل) من عضوية المجلس ولجانه التابعة والتي تقدم بها بتاريخ 23/06/1446هـ (الموافق 24/12/2024م) وذلك لظروفه الشخصية، وقبول استقالة عضو مجلس الإدارة احمد محمد صباغ (عضو غير تنفيذي) من عضوية المجلس ولجانه التابعة والتي تقدم بها بتاريخ 23/06/1446هـ (الموافق 24/12/2024م) وذلك لظروفه الشخصية.

وقرر المجلس الموافقة على تعيين فهد بن إبراهيم الجميح (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة، وتعيين محمد بن تركي السديري (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة، اعتباراً من تاريخ 24/06/1446هـ (الموافق 25/12/2024م)، على أن يستكملا المدة النظامية المتبقية من دورة المجلس الحالية.

وتمت الموافقة بالتمرير، ولا تعد هذه الموافقة نهائية وستُعرض جميع هذه التعيينات على أول اجتماع للجمعية العامة لإقرارها.