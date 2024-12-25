شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم.. إنشاء 120 مدرسة بشراكة القطاعين الخاص والحكومي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية