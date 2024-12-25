الاقتصاد

الموافقة لـ«كيمانول» على تجديد تخصيص اللقيم لعدد من المنتجات

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)، أمس، موافقة وزارة الطاقة على تجديد تخصيص اللقيم اللازم لإنتاج عدد من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة والذي سبق الوزارة أن منحته للشركة وفقاً للإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 03/12/2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، كانت الشركة قد وقعت بتاريخ 08/05/2024 اتفاقية تخصيص أرض صناعية مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) بمنطقة البلاسكيم بمدينة الجبيل 2 بهدف إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج كلوريد الكولين وميثان ثنائي إيثانول أمين باستثمار يقدر بأكثر من 420 مليون ريال.
وتهدف كيمانول من خلال تنفيذ هذه المشاريع الواعدة أن تصبح واحدة من أكبر مُصنِّعي المنتجات البتروكيماوية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط.
علماً بأن جميع منتجات هذه المشاريع ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، وستستخدم في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية مثل صناعة النفط والغاز، والأدوية، والأسمدة، ومواد البناء، وإنتاج مدخلات الوقود، واستخلاص الغازات المضرة للبيئة، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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