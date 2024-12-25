شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«كيمانول» على تجديد تخصيص اللقيم لعدد من المنتجات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)، أمس، موافقة وزارة الطاقة على تجديد تخصيص اللقيم اللازم لإنتاج عدد من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة والذي سبق الوزارة أن منحته للشركة وفقاً للإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 03/12/2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد وقعت بتاريخ 08/05/2024 اتفاقية تخصيص أرض صناعية مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) بمنطقة البلاسكيم بمدينة الجبيل 2 بهدف إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج كلوريد الكولين وميثان ثنائي إيثانول أمين باستثمار يقدر بأكثر من 420 مليون ريال.
وتهدف كيمانول من خلال تنفيذ هذه المشاريع الواعدة أن تصبح واحدة من أكبر مُصنِّعي المنتجات البتروكيماوية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط.
علماً بأن جميع منتجات هذه المشاريع ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، وستستخدم في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية مثل صناعة النفط والغاز، والأدوية، والأسمدة، ومواد البناء، وإنتاج مدخلات الوقود، واستخلاص الغازات المضرة للبيئة، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد وقعت بتاريخ 08/05/2024 اتفاقية تخصيص أرض صناعية مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) بمنطقة البلاسكيم بمدينة الجبيل 2 بهدف إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج كلوريد الكولين وميثان ثنائي إيثانول أمين باستثمار يقدر بأكثر من 420 مليون ريال.
وتهدف كيمانول من خلال تنفيذ هذه المشاريع الواعدة أن تصبح واحدة من أكبر مُصنِّعي المنتجات البتروكيماوية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط.
علماً بأن جميع منتجات هذه المشاريع ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، وستستخدم في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية مثل صناعة النفط والغاز، والأدوية، والأسمدة، ومواد البناء، وإنتاج مدخلات الوقود، واستخلاص الغازات المضرة للبيئة، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه.