شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 3740 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

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أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء.سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الأربعاء، 4274.25 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الأربعاء، 3918 جنيها للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.سجل سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الأربعاء، 3740 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء.وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الأربعاء، 3205.75 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الأربعاء، 2493.25 جنيه للبيع، و2480 جنيها للشراء.وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الأربعاء، 2137.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29920 جنيها للبيع، و29760 جنيها للشراء.