شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 3740 جنيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء.
وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الأربعاء، 3918 جنيها للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.
وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الأربعاء، 3205.75 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.
وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الأربعاء، 2493.25 جنيه للبيع، و2480 جنيها للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29920 جنيها للبيع، و29760 جنيها للشراء.
سعر الذهب في مصرسجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الأربعاء، 4274.25 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.
وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الأربعاء، 3918 جنيها للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.
سعر عيار 21سجل سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الأربعاء، 3740 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء.
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وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الأربعاء، 2493.25 جنيه للبيع، و2480 جنيها للشراء.
أسعار الذهبوبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الأربعاء، 2137.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29920 جنيها للبيع، و29760 جنيها للشراء.