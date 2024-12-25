الاقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 3740 جنيها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الأربعاء، 4274.25 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.
وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الأربعاء، 3918 جنيها للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

سجل سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الأربعاء، 3740 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء.

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وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الأربعاء، 3205.75 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.
وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الأربعاء، 2493.25 جنيه للبيع، و2480 جنيها للشراء.

أسعار الذهب

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الأربعاء، 2137.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29920 جنيها للبيع، و29760 جنيها للشراء.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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