شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الجزيرة يعتزم طرح صكوك إضافية بقيمة 5 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم بنك الجزيرة طرح صكوك إضافية من الشريحة الأولى (Tier 1) في إطار برنامج إصدار صكوك الشريحة الأولى (Tier1) بقيمة 5 مليارات ريال من خلال طرح خاص في المملكة العربية السعودية.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، عين البنك شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، وشركة الراجحي المالية وإتش إس بي سي العربية السعودية كمديرين للإصدار ومتعاملين.
ونوه بتحديد قيمة الإصدار وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأضاف أن الهدف من الطرح: تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك بما يدعم احتياجات البنك المالية والاستراتيجية.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات الرسمية المختصة وسيتم الطرح وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، عين البنك شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، وشركة الراجحي المالية وإتش إس بي سي العربية السعودية كمديرين للإصدار ومتعاملين.
ونوه بتحديد قيمة الإصدار وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأضاف أن الهدف من الطرح: تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك بما يدعم احتياجات البنك المالية والاستراتيجية.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات الرسمية المختصة وسيتم الطرح وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.