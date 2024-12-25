شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ناجيًا من حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية في كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

تحطم طائرة بكازاخستنان

المسافرين على متن الطائرة

الدمام - شريف احمد - نجا 25 شخصا من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية الأربعاء، في غرب كازاخستان، بينما كان على متنها 67 شخصا، حسبما أفادت السلطات الطبية الإقليمية.وقالت الوزارة في بيان عبر تطبيق تلغرام "وفق المعلومات الأولية، هناك 25 ناجيا، من بينهم 22 شخصا نُقلوا إلى المستشفى"، موضحة أنّه تمّ إرسال 150 عنصر إنقاذ إلى موقع التحطّم.وكانت السلطات الطبية أفادت في وقت سابق عن نجاة 14 شخصا.تحطّمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في غرب كازاخستان الأربعاء، بينما كانت في رحلة من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية القوقازية وعلى متنها 67 شخصا، حسبما أفادت السلطات.وقالت وزارة الطوارئ الكازاخستانية إنّ الطائرة سقطت قرب مدينة أكتاو في غرب البلاد. كذلك، أفادت وزارة النقل في بيان بأنّ "الطائرة التي كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني، تحطّمت قرب أكتاو"، مضيفة أنّها "تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية".وأضافت الوزارة الكازاخستانية أنّه "وفق المعلومات الأولية من الجانب الأذربيجاني، فقد كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم".من جهتها، أشارت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية إلى أنّ الطائرة وهي من طراز إمبراير 190، "نفّذت هبوطا اضطراريا".وأوضحت وزارة الطوارئ الكازاخستانية أنّه "يتمّ استيضاح المعلومات المتعلّقة بالضحايا"، مضيفة أنّه "وفقا للمعلومات الأولية، هناك ناجون".