شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ساكو» توافق على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

البند 1: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس)، مٌوقع بتاريخ 28-02-2009 بين الشركة السعودية للعدد والأدوات وورثة عبدالله طه بخش، والمجدد لغاية 26/02/2025م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م، 2 مليون ريال، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند 2: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثله في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية مٌوقع بتاريخ 06-04-2017، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م (2,084,250) ريال، ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

البند 3: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثله في إلغاء اتفاقية اﺳﺗﺛﻣﺎر أرض ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة بتاريخ 15-05-2022م ﻣﻣﻠوكة ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ سمؤل طه بخش أﺣد ﻣﻼك ﺷرﻛﺔ أﺑرار اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ (طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ)، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م كان (1,286,735) ريال، ومبلغ التعامل خلال عام 2024م (5,468,625) ريال، ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوت (ساكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد أمس الثلاثاء.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:البند 1: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس)، مٌوقع بتاريخ 28-02-2009 بين الشركة السعودية للعدد والأدوات وورثة عبدالله طه بخش، والمجدد لغاية 26/02/2025م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م، 2 مليون ريال، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.البند 2: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثله في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية مٌوقع بتاريخ 06-04-2017، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م (2,084,250) ريال، ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.البند 3: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثله في إلغاء اتفاقية اﺳﺗﺛﻣﺎر أرض ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة بتاريخ 15-05-2022م ﻣﻣﻠوكة ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ سمؤل طه بخش أﺣد ﻣﻼك ﺷرﻛﺔ أﺑرار اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ (طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ)، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م كان (1,286,735) ريال، ومبلغ التعامل خلال عام 2024م (5,468,625) ريال، ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.