شكرا لقرائتكم خبر عن «أنابيب الشرق»: توقيع عقود مع «بنية» بقيمة 57 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عدة عقود مع الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية) وشركة الراشد للتجارة والمقاولات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تتجاوز 57 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وتبلغ مدة العقد 7 أشهر، فيما سيظهر الأثر المالي للعقد في الربع الأول والثاني من العام المالي 2025 / 2026 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تتجاوز 57 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وتبلغ مدة العقد 7 أشهر، فيما سيظهر الأثر المالي للعقد في الربع الأول والثاني من العام المالي 2025 / 2026 م.