الاقتصاد

«أنابيب الشرق»: توقيع عقود مع «بنية» بقيمة 57 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عدة عقود مع الشركة العقارية للبنية التحتية (بنية) وشركة الراشد للتجارة والمقاولات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تتجاوز 57 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وتبلغ مدة العقد 7 أشهر، فيما سيظهر الأثر المالي للعقد في الربع الأول والثاني من العام المالي 2025 / 2026 م.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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