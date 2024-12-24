هل تتحول شخصية رمضان حريقة في موضوع عائلي لعرض مسرحي؟

لم يُحدد بعد موعد خروجه للنور

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أبطال وأحداث مسلسل "موضوع عائلي"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:18 مساءً - تُعد شخصية "رمضان حريقة" التي يُقدمها الفنان، في مسلسلواحدة من أبرز الشخصيات التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في الآونة الأخيرة، لاسيما وأنها تتسم بقدرٍ واسع من الكوميديا العائلية، التي تجمعه بزوجته "زينب" التي تُجسدها الفنانة، ويدخلان في مغامرات عدة.كشفت الفنانة، عن رغبة إحدى شركات الإنتاج في استثمار النجاح الذي حققته مع الفنانفي مسلسل "موضوع عائلي"، من خلال تقديم عرض مسرحي يجمعهما، وستدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حيث لم يتضح بعد تفاصيل ذلك المشروع، أو موعد خروجه للنور، وربما سيُجرَى تنفيذه في النصف الثاني من 2025، لاسيما في ظل انشغالهما بموسم دراما رمضان المُقبل.يذكر أنّ الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" سينطلق عرضه يوم الخميس المقبل 26 ديسمبر، وهو من بطولة كلّ من: ماجد الكدواني، نور اللبنانية، محمد شاهين، طه دسوقي، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، وياسمينا العبد، وظهور خاص لـ رانيا يوسف ، وإخراج أحمد الجندي، وكتابة محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال.

وتدور أحداث مسلسل "موضوع عائلي" حول إبراهيم، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة بعد خسارته لزوجته قبل نحو عشرين عاماً، واتخاذه قراراً بعدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمُّل أي أعباء عائلية، لكن تتغير حياته فجأة بعد ظهور ابنته التي لم يكن يعرفها، ويصبح مسؤولاً عن الوصاية عليها لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تتغير الكثير من الأمور في حياتهما.



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محمد رضوان يترقب طرح "المستريحة" في دور السينما

وفي سياق آخر، يختتم الفنان محمد رضوان، عام 2024، بطرح فيلمه الجديد "المستريحة" في دور السينما، يوم 31 ديسمبر الجاري، وهو بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا، الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.



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