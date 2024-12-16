بمناسبة احتفالات يوم الميلاد الملكة رانيا في زيارة لبيت الوردية

الملكة رانيا تزور راهبات الوردية

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الملكة رانيا تقيم مأدبة غداء لعدد من السيدات في سحاب الأردنية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - بمناسبة اقتراب العام الجديد، زارت، صباح اليوم، بيت الزيارة لراهبات الوردية، الذي يقع في منطقة الهاشمية غرب عمَّان، وقضت اليوم معهن، وذلك لتقديم التهنئات والمباركات لهن، وللاستماع إلى أنشطتهم المختلفة.قد ترغبين في معرفة: الملكة رانيا بصحبة الأميرة رجوة في زيارة لمشغل "نقش"نشرتعبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صوراً من الزيارة، وعلقت عليها قائلة: "من بيت الزيارة لراهبات الوردية اليوم، دعاء أن يحل السلام في أرض السلام، وعيد ميلاد مجيد لأهل العيد وكل الخير لمحبي السلام".واجتمعتفي جولتها، بعدد من راهبات الوردية، وقدمن لها شرحاً مبسطاً عن الفعاليات التي يقمن بها في المجالات الإنسانية والتربوية المختلفة، والتي لا تقتصر على الأردن فقط، بل تمتد للخارج أيضاً.وضمت هذه الجلسة مديرة بيت الزيارة، مادلين دبابنة، والقس منذر إسحق، راعي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم، والراهبات مارتينا بدر، وبيرتيلا مرجي، ونبيلة صالح.يُذكر أن بيت الزيارة، الذي تأسس عام 1996، يضم عدداً من الغرف والقاعات والمرافق المخصصة لخدمة الراهبات المسنات والراهبات القائمات على إدارته.

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خلال الشهر الجاري، أقامت الملكة رانيا العبد الله، في مدينة سحاب الأردنية، مأدبة غداء لمجموعة من سيدات سحاب الناشطات في مجال العمل الاجتماعي والثقافي والتربوي.

وارتدت الملكة رانيا الملابس التراثية الأردنية، وتناولت معهن الغداء، وتبادلت معهن الأحاديث الجانبية عن عملهن، كما قدَّمت لهن الشكر على حسن الاستقبال. وشاركت متابعيها على صفحتها الرسمية بـ "إنستغرام"، صورة من خلال الزيارة، وعلَّقت قائلة: "بين أهلي وإخوتي في سحاب اليوم".واستمعت الملكة رانيا خلال الزيارة من لواء سحاب الدكتور علي المواس، ورئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة، إلى ملخص حول تخصيص جزء من الملعب البلدي لإقامة ممشى ومساحات مخصصة للعائلات.

وحسب مصادر صحفية، وجَّهت الملكة رانيا حديثاً للحضور قائلة: "نحن على أبواب سنة جديدة، إن شاء الله تكون سنة خير عليكم وعلى أولادكم وأهلكم، وعلى بلدنا".

وأضافت: "نشكر الله على هذه النعم كل يوم، وأكيد أحلى نعمة لي هذه السنة كانت حفيدتي إيمان التي أنسى نفسي معها".



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