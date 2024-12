فيولا ديفيس التي حاربت الفقر والعنصرية بالتمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 11:54 صباحاً - حاصدة الجوائز، الممثلة المحترفة، المرأة الحديدية، نصيرة المرأة، عدوة العنصرية.. جميعها ألقاب يمكن أن يتم إطلاقها على أيقونة السينما الأمريكية فيولا ديفيس، التي حصلت على أهم جوائز التمثيل العالمية، وجسدت أدوار أيقونية في أفلامها، واكتسبت في سنوات عملها حب واحترام الجمهور لها. واليوم، يُكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في ختام دورته الرابعة فيولا على مسيرتها الفنية، وقبل التكريم تشارك الممثلة الشهيرة في جلسة حوارية.

ديفيس ومعاناتها في الطفولة

فيولا ديفيس، ولدت في صيف 1965، بمدينة سانت ماثيوز، في ولاية كارولينا الجنوبية، بالولايات المتحدة الأمريكية، وانتقلت بعد شهرين من ولادتها إلى رود آيلاند. تنتمي لعائلة بسيطة مادياً، ثرية فكرياً، والدها كان "سائس" خيول، ووالدتها كانت تعمل في مصنع، وكان دخلهما في كثيرٍ من الأحيان غير كافٍ لإعالة الأسرة، وعانوا في فترات من حياتهم نقص الغذاء.

حياة صعبة عاشتها ديفيس في طفولتها، ليس فقط بسبب الفقر المضجع، فلم يألمها الفقر، بقدر ما تألمت بسبب العنصرية التي كانت تحاوطها، ولكنها استطاعت أن تتغلب على كليهما، وتفسح مجال لحلمها؛ التمثيل.

بدأت ديفيس التمثيل في العروض المسرحية بالمدرسة، وكانت تشارك في المسابقات المسرحية وتتفوق بها نظراً لموهبتها. ثم التحقت بكلية رود آيلاند، وتخصصت في المسرح وتخرجت عام 1988، ثم التحقت بمدرسة جوليارد لمدة أربع سنوات، وتخرجت فيها عام 1993.

بداية النجاح و أبرز أدوارها

كان أول دور مسرحي كبير لفيولا ديفيس، هو الكوميديا السوداء عام 1996 بعنوان Seven Guitars، والتي جلبت لها تقييمات رائعة وترشيحاً من جائزة توني، وكانت تجسد دور تونيا، وهي أم تبلغ من العمر 35 عاماً تناضل من أجل حقها في الإجهاض، و حصلت في النهاية على جائزة أفضل ممثلة بحفل جوائز توني في عام 2001.

عام 2002، شاركت في الفيلم الدرامي Antwone Fisher"، وهي أول تجربة إخراجية للممثل دينزل واشنطن.

ولا ننسى دورها المميز عام 2008، عندما جسدت شخصية السيدة ميلر في فيلم "Doubt" إلى جانب ميريل ستريب وفيليب سيمور هوفمان، وقالت حينها: "فخورة لأنه تم اختياري بين العديد من الممثلات الأميركيات من أصل أفريقي للعب هذا الدور لأنه يعتبر أحد أعظم الأدوار بالنسبة للمرأة الأميركية من أصل أفريقي في العامين الماضيين"، وعلى الرغم من أنها لم تظهر على الشاشة إلا لمدة 11 دقيقة فقط، إلا أن أداءها أكسبها استحساناً كبيراً.

واصلت ديفيس نجاحها، وذاع صيتها في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد دورها المميز في فيلم The Help لعام 2011، الذي شهد فوزها بجائزتي SAG والحصول على ترشيحها الثاني في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وخسرت أمام ميريل ستريب عن فيلم The Iron Lady.

ثلاثية فيولا ديفيس

تُعَدُّ ديفيس المرأة السمراء الأولى التي حصلت على التاج الثلاثي للتمثيل، وواحدة من ثلاثة فنانين فقط حققوه على مر تاريخ الفن، والتاج الثلاثي يُقصد به الحصول على جائزة الأوسكار وغرامي وإيمي

جائزة الأوسكار

جوائز الأوسكار هي مجموعة من الجوائز التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة سنوياً للتميز في الإنجازات السينمائية، وتُعَدُّ الجائزة الأبرز في عالم السينما، وقد رُشحت لها ديفيس 4 مرات، فازت بواحدة منها فقط.

عام 2008 رُشحت فيولا ديفيس لجائزة الأوسكار بوصفها أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Doubt، ثم في عام 2011 بوصفها أفضل ممثلة مساعدة أيضاً عن The Help، وبعدها حالفها الحظ عام 2016 وحصلت على جائزة الأوسكار الأولى لها بوصفها أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Fences. ولم يتوقف الأمر هنا، بل تم ترشيحها أفضل ممثلة لعام 2020 من قبل فيلم Ma Rainey's Black Bottom ولكنها لم تفز.

جائزة إيمي

حصدت ديفيس جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية عام 2015، عن حلقات «How To Get Away with Murder»، ووقتها ألقت خطاباً مؤثراً وهي تبكي، وقالت: "الشيء الوحيد الذي يميز امرأة عن أخرى ليس اللون ولكن الفرصة التي تُتاح لها، لقد مر 67 عاماً دون أن تحصل امرأة سمراء وأفريقية على إيمي، وها أنا ذا قد فعلتها".

وبعدها رُشحت ديفيس لجائزة إيمي في عامي 2016 و2017 عن المسلسل نفسه، ولكنها لم تأخذها، وعام 2018 رُشحت عن دورها بوصفها ضيفة شرف في مسلسل Scandal، وعام 2019 أيضاً رُشحت عن دورها في مسلسل How to Get Away with Murder الذي حقق شهرة عالمية بعد عرضه على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة، ولكن لم يحالفها الحظ للحصول على إيمي إلا مرة واحدة.

جائزة غولدن غلوب

رُشحت ديفيس 7 مرات لجائزة غولدن غلوب، ولكنها حصلت عليها مرة واحدة، كانت أيضاً عام 2016، عن دورها نفسه الذي فازت من خلاله على الأوسكار، وهو فيلم Fences، وهو فيلم درامي من إخراج دينزل واشنطن، وتدور أحداثه في الخمسينيات من القرن الماضي، حول تروي ماكسون "دينزل واشنطن" الذي يحاول أن يهتم بزوجته التي تقوم بدورها ديفيس وأسرته، ويعمل سائقاً في إحدى شركات جمع القمامة.

كما رُشحت ديفيس عام 2008 عن دورها في فيلم Doubt، وفي 2011 عن دورها في فيلم The Help، ورُشحت في عامي 2014 و2015 عن دورها في المسلسل التلفزيوني How to Get Away with Murder، وعام 2020 رُشحت عن دورها Ma Rainey's Black Bottom، وأخيراً في 2021 عن دورها في فيلم The Woman King.

