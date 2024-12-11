بريانكا شوبرا: رحلة نجمة هندية من قرية صغيرة إلى شهرة بوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - يتقابل الجمهور، اليوم، مع نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، في جلسة مدتها ساعة، ضمن سلسلة الحوارات الحيّة التي تقام على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في دورته الرابعة.

بريانكا شوبرا، تلك الفتاة الصغيرة ذات الملامح الجميلة، التي خرجت من قرية بسيطة، وعائلة متوسطة الحال، ووصلت بجهدها إلى العالمية، وباتت واحدة من المشاهير الأعلى أجراً والأكثر شهرة في الهند.

لم تكتفِ بكونها ملكة جمال العالم السابقة، بل احترفت التمثيل، وتركت بصمتها في عالم الغناء، كما شاركت في العديد من المبادرات الخيرية، وانشغلت بالدفاع عن الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية، واستخدمت منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي لإحداث تأثير كبير، حتى أصبحت أيقونة عالمية.

من ملكة جمال العالم لأشهر نجمات بوليوود

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ولدت بريانكا شوبرا في يوليو 1982، في مدينة جمشيدبور بالهند، وأغلب عائلتها من الأطباء، وكانت ترغب وهي صغيرة أن تصبح طبيبة مثلهم، ولكنها عشقت أيضاً منذ طفولتها المسرح.

تلقت تعليمها في مدن مختلفة بجميع أنحاء الهند حتى سن 13 عاماً، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة لإكمال تعليمها، وهناك تعلمت الرقص والغناء والتمثيل المسرحي، وبعد إنهاء تعليمها الثانوي عادت إلى وطنها، وشاركت في مسابقة ملكة جمال الهند، وهناك تم اختيارها لتمثيل الهند في مسابقة ملكة جمال العالم، وتوجت بلقب ملكة جمال العالم 2000.

ولم تكمل شوبرا تعليمها الجامعي، بسبب التحاقها بالسينما، التي حققت فيها نجاحاً سريعاً، وسرعان ما وصلت للعالمية، وحصلت على العديد من الجوائز، ولاقت استحساناً كبيراً لأدائها في الأفلام من النقاد والجمهور على مر السنين، كما اختارتها مجلة "تايم" ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

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الخطوات الأولى التي وضعت بريانكا ضمن قائمة نجوم بوليوود

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في عام 2002، ظهرت لأول مرة على الشاشة الكبيرة في فيلم "Thamizhan". وفي العام التالي، ظهرت في بوليوود بدور البطولة النسائية الثانية بفيلم"The Hero: Love Story of a Spy".

في وقتٍ لاحق من عام 2003، قامت ببطولة الفيلم الرومانسي "Andaaz" الذي تدور أحداثه حول قصة حب معقدة بين فتاة وشاب، جسد دوره الممثل الشهير أكشاي كومار، وقد أخذت شهرة واسعة في الهند بعد هذا الدور.

في عام 2004، قامت ببطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي "mujhse shaadi karogi" والذي حقق نجاحاً تجارياً كبيراً. وفي نفس العام، قامت أيضاً ببطولة فيلم "Aitraaz "، وشاركها البطولة أيضاً أكشاي كومار، وتلقت إشادة كبيرة من النقاد لأدائها.

في عام 2005، ظهرت في مشروعين ناجحين، هما "Race Against Time" و "Bluff Master".

عام 2006، كان عام التنوع بالنسبة لبريانكا شوبرا، التي قامت ببطولة فيلم الأبطال الخارقين "Krrish "، وفيلم الأكشن "Don "، وقد حقق كلا الفيلمين نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر على مستوى العالم.

في السنوات التالية، ظهرت في العديد من الأفلام الناجحة، جاء على رأسها فيلم "Big Brother " لعام 2007، وفيلم "love story 2050" لعام 2008، وفيلم "The Legend of Drona " لعام 2008 أيضاً.

في أواخر عام 2008، ظهرت في فيلم "Fashion"، وهو دراما عن صناعة الأزياء الهندية. وقد حظي الفيلم وأداؤها بتقدير كبير من النقاد، ثم تبعت ذلك بالفيلم الكوميدي "Dostana" الذي حقق أيضاً نجاحاً مالياً كبيراً.

في عام 2011، لعبت دور امرأة ذات شخصية قوية في الكوميديا السوداء "7 Khoon Maaf" ونالت أيضاً استحسان النقاد.

في عام 2012، شاركت في بطولة فيلم "!Barfi"، إلى جانب رانبير كابور وإيليانا دي كروز، وجسدت فيه شخصية جيلميل تشاتيرجي، وهي امرأة مصابة بالتوحد. واعتبر العديد من النقاد هذا الفيلم أفضل أداء لها في مسيرتها المهنية، وحقق الفيلم نجاحاً تجارياً كبيراً. وفي نفس العام، أصدرت أول أغنية فردية دولية لها بعنوان "In My City"، وشارك فيها مغني الراب ويل آي آم.

في عام 2013، بالإضافة إلى دور البطولة في الفيلم الناجح "Krrish 3"، قامت أيضاً بإصدار أغنيتين هما "بابلي بادماش هاي" و"رام تشاه ليلا"، اللتان حققتا نجاحاً كبيراً.

في عام 2013، أصدرت أغنية "Exotic"، والتي ظهر فيها مغني الراب الأمريكي Pitbull. وفي العام التالي، أصدرت أغنية أخرى، وهي نسخة من أغنية "I Can't Make You Love Me" للمغنية Bonnie Raitt.

في عام 2014، ظهرت بدور البطولة في فيلم Mary Kom"، وهو فيلم سيرة ذاتية عن بطلة العالم في الملاكمة خمس مرات، الحاصلة على الميدالية البرونزية الأولمبية، ماري كوم.

بريانكا شوبرا: سفيرة النوايا الحسنة

زواج بريانكا شوبرا الأول ونك جوناس

ارتبط اسمبالعديد من القضايا الإنسانية، وقد أسست مؤسسة "بريانكا شوبرا للصحة والتعليم"، التي تهدف لدعم الأطفال والعائلات غير القادرين، كما أطلقت حملة "إنقاذ طفلة"، وهي حملة تدافع عن الفتيات والعنف الذي يُمارس ضدهن، وحملة "إيقاظ الشباب" وهو برنامج لمكافحة الإدمان، كما تم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف لحقوق الطفل.

بدأت علاقة بين الثنائي نيك جوناس وبريانكا برسالة عبر تويتر، يطلب منها مقابلة، وبالفعل تواصلت معه بريانكا وأعطته رقمها وبدآ في الدردشة. والتقيا للمرة الأولى في عام 2017 في حفل توزيع جوائز الأوسكار في فانيتي فير، حينها عبّر لبريانكا عن حبه لها. وتكررت اللقاءات بينهما حتى قابلت بريانكا عائلته في العام التالي 2018، تحديداً في شهر يونيو. وفي نفس الشهر التقى جوناس عائلة بريانكا في الهند.

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وفي الشهر التالي، تحديداً 18 يوليو، تمت الخطبة حين الاحتفال بيوم ميلاد بريانكا الـ 36، وتعددت اللقاءات والمنشورات الرومانسية على إنستغرام، حتى يوم 1 ديسمبر 2018، حيث الزواج بأكثر من حفل زفاف.

وبعد وقتٍ قصير من حفل زفافهما، خرج العروسان على السجادة الحمراء معاً لأول مرة كزوجين، لحضور حفل إطلاق Bumble (تطبيق الشبكات الاجتماعية للنساء) في نيودلهي يوم 5 ديسمبر.

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وسار الزوجان في طريق بناء أسرتهما حتى يوم 15 يناير، حيث أصبحت أسرتهما مكونة من 3 أشخاص، وذلك بعد أن أصبح جوناس وشوبرا والديْن، حيث رحبا بطفلة عن طريق أم بديلة. وكتب الزوجان على موقع إنستغرام: "يسعدنا للغاية أن نؤكد أننا رحبنا بطفلة عن طريق أم بديلة. ونطلب بكل احترام الخصوصية خلال هذا الوقت الخاص بينما نركز على عائلتنا"، واختارا اسم مالتي ماري لابنتهما.

قد ترغبين في معرفة أجمل إطلالات بريانكا شوبرا في يوم ميلادها

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