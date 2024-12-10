بعد ترشيحه لجائزة أفضل ملحن في بيلبورد 2024.. تعرف إلى أبرز ألحان أحمد سعد

المنافسة على جائزة أفضل ملحن

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نجاحات أحمد سعد في التلحين

تعاون مع أصالة وهاني شاكر

لا أشعر بالغيرة

تفاصيل حفل جوائز بيلبورد 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:59 مساءً - يُنافس الفنانعلى إحدى جوائز، والذي سيُقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، غداً الأربعاء 11 ديسمبر، داخل في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الموسيقي الأول"، حيث جرى ترشيحه للفوز بـ7 جوائز في فئات مختلفة.وكشفت بيلبورد، عن ترشيح أحمد سعد، لجائزة فنان العام، والفنان الأول فئة الأغنية المصرية، وأفضل فنان فئة الأغنية المصرية، أفضل دويتو عربي، أفضل أغنية مصرية، أفضل فنان، وأفضل ملحن.نجاحات ضخمة، حققها أحمد سعد في السنوات الأخيرة، على مستوى الأغنية، جعلته من أبرز نجوم الأغنية على الساحة المصرية والعربية، حيث قدّم أكثر من أغنية حظيت بانتشارٍ واسع في فترة وجيزة، ورغم تلك الإنجازات والأرقام، إلا أنّ البعض قد لا يعرف مسيرة "سعد" في التلحين.أحمد سعد، حقق نجاحات كبيرة أيضاً على مستوى التلحين، فقد سبق وقدّم أغاني من ألحانه الخاصة، كما تعاون مع عددٍ من المطربين باعتباره ملحناً، لعل أبرزهم الفنان راغب علامة، في أغنية "طب ليه"، التي طُرحت قبل أكثر من 13 عاماً تقريباً، وحققت نحو 16 مليون مشاهدة، عبر "يوتيوب" فقط.كما تعاون مع الفنانة أصالة، كملحن، في ثلاث أغانٍ، وهي: "بنحبك"، و"مالي"، و"سبب فرحتي" الذي سبق وشارك معها في الغناء كدويتو، قبل نحو 9 أشهر، وحققت أكثر من 105 ملايين مشاهدة، ويأتي ذلك بخلاف تعاونه مع كلّ من هاني شاكر، وديانا حداد ومساعدالبلوشي، في أغنية واحدة لكلّ منهم.وقدّم أحمد سعد، نحو 12 أغنية له من ألحانه، وهي: أغنية "عليكي عيون" التي حققت قرابة 320 مليون مشاهدة، و"بنادي عليكي"، و"إللي بيعجبني"، و"يا خسارة"، و"إللي ما بينا"، و"جرحونا"، و"قادر أكمل"، و"العيد أهو جه"، و"عدينا"، و"سعودي وأسمر" و"يا بخته".وفي ظل النجاحات الكبيرة التي حققها أحمد سعد مع مطربين آخرين، باعتباره كملحن، أكد في تصريحات تلفزيونية له، أنه لا يشعر بالغيرة، تجاه أي مطرب صنع له أغنية من ألحانه، وحققت نجاحاً كبيراً، أو يشعر باللوم، أنه لم يُقدمها بصوته من البداية، ويُنسب النجاح له، قائلاً: "أي أغنية نجحت، كان بسبب أركان محددة، كالمطرب والملحن والموزع والشاعر وغيره، وإذا تغير أي ركن، لم يكن سيحدث النجاح من البداية".

يُذكر أنّ حفل "جوائز بيلبورد عربية" سيُكرم الفائزون في أكثر من 40 فئة، بناءً على معايير دقيقة تعتمد على آراء المستمعين وبيانات منصات البث الرقمية، مثل سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.

وسيُشارك في إحياء الحفل نخبة كبيرة من الفنانين العرب والعالميين، أبرزهم: أحمد سعد، تامر عاشور، الشامي، إليانا، إليسا، ديستاكت، فوزية، فضيل، لطيفة، مروان موسى، عفروتو، مؤيدالنفيعي، فلبراتشي ختاك، ملكة، محمد بن غرمان، هادي بن جابر، غريب آل مخلص، فرقة ميامي، عايض، أميمة طالب، جنرال أوكا، لين الحايك، وداد، همس فكري، تووليت، فهد بن فصلا، غادة شيري، إل غراندي طوطو.

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