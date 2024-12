شكرا لقرائتكم خبر عن نجم House Of The Dragon يخوض تجربة جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم مات سميث، صاحب شخصية ديمون تايجريان في سلسلة House Of The Dragon تجربة سينمائية جديدة ومختلفة عنه حيث انضم لطاقم عمل فيلم مقتبس من رواية "نيك كيف" الشهيرة، والتي سيلعب فيها دور أب متورط في الكثير من المسئوليات.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن سميث ظهر لأول مرة بشخصية "باني مونرو" في أحداث الفيلم وهو يدخن سيجارة امام مغسلة ملابس وبجوار ابنه رافائيل ماثي، الذي يلعب دور باني جونيور، ويتبع فيلم وفاة باني مونرو بطل الرواية بعد وفاة زوجته منتحرة، ويجد الرجل الذي يدعي أنه زير نساء نفسه مثقلًا بابن صغير ومفهوم فضفاض عن الأبوة.

وتتوالي الأحداث ويشرع مع باني جونيور البالغ من العمر تسع سنوات في رحلة برية ملحمية وخارجة عن السيطرة بشكل متزايد عبر جنوب إنجلترا حيث يكافح الاثنان لاحتواء حزنهما بطرق مختلفة للغاية.

وسبق أن كشف سميث بطل مسلسل House Of The Dragon، الجوانب الرئيسية للموسم الثانى عندما سأله موقع Deadline عن التحول اللوني بين الموسمين الأول والثاني، اقترح سميث أنه سيبدو مألوفًا أكثر، حيث أكد قائلا: "أولاً وقبل كل شيء، في الموسم الماضي، كان من الواضح أنه كانت هناك قفزات زمنية، وكنا جميعًا معًا كثيرًا من الوقت".

وتابع سميث قائلاً: "لكن الموسم الثانى من House Of The Dragon، يميل إلى طريقة Game of Thrones القديمة، حيث تستكشف عوالم مختلفة من عالم Thrones، أو عالم King's Landing أو أي عوالم أخرى، والدخول إلى مناطق مختلفة مع عائلات مختلفة".