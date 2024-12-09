نوال الزغبي بإطلالة ساحرة في الرياض.. اسمها يتربع الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبهرَت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الحضور بإطلالتها المتميزة في أحد الأفراح الكبرى التي أُقيمت في الرياض مؤخرًا. اختارت الزغبي فستانًا فاخرًا أبرز جمالها وأناقتها، لتكون محط أنظار الجميع طوال الحفل.

تعتبر الزغبي واحدة من أبرز الأسماء في الساحة الفنية العربية، ولها قاعدة جماهيرية واسعة في المملكة العربية السعودية. إطلالتها في هذا الحفل أضافت لمسة مميزة، حيث كانت حديث الجميع بفضل جمالها ورقيها الدائمين.

ومع مرور ساعات قليلة على الحفل، تصدرت نوال الزغبي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المتابعون صورها وفيديوهاتها، معبرين عن إعجابهم الكبير بأناقتها وتألقها.

في سياق آخر، تنشغل نوال الزغبي حاليًا بالتحضير لألبومها الجديد الذي أعلنت عنه منذ فترة، استجابةً لرغبة جمهورها في عودتها إلى ساحة الألبومات الغنائية بعد اعتمادها خلال السنوات الأخيرة على إصدار أغانيها بشكل منفرد (سينجل).

وتعيش نوال الزغبي حالة من النجاح اللافت، إذ تواصل أغنيتها الأخيرة “من باريس” تحقيق انتشار واسع. الأغنية، التي كتبت كلماتها خالد فرناس ولحنها ياسر نور ووزعها عمر عبد الفتاح، حصدت أكثر من 6 ملايين مشاهدة في غضون 6 أشهر فقط من إصدارها، ما يعكس استمرارها في جذب أنظار الجمهور العربي.