شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لترشيحات جوائز جولدن جلوب الـ82 .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عن ترشيحات جوائز جولدن جلوب فى دورته الـ 82، على أن يتم بث حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، الذي تقدمه نيكي جلاسر مباشرة على قناة CBS الأحد 5 يناير في الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ/8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بالإضافة إلى البث عبر الإنترنت على Paramount+ في الولايات المتحدة.

القائمة الكاملة لـ ترشيحات جوائز الـ جولدن جلوب الـ 82:

سينما

أفضل فيلم درامي

"The Brutalist"

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Dune: Part Two"

"Nickel Boys"

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

“Anora”

“Challengers”

“Emilia Pérez”

“A Real Pain”

“The Substance”

“Wicked”

أفضل فيلم سينمائي - ناطق بغير الإنجليزية

“All We Imagine as Light”

“Emilia Pérez”

“The Girl With the Needle”

“I’m Still Here”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Vermiglio”

أفضل فيلم رسوم متحركة

"Flow"

"Inside Out 2"

"Memoir of a Snail"

"Moana 2"

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl"

"The Wild Robot"

أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

“Emilia Pérez”

“Anora”

“The Brutalist”

“A Real Pain”

“The Substance”

“Conclave”



أفضل مخرج – فيلم سينمائي

جاك أوديار، " Emilia Pérez"

شون بيكر عن فيلم " Anora"

إدوارد بيرجر، " Conclave"

برادي كوربيت، " The Brutalist"

كورالي فارجات، " The Substance"

بايال كاباديا، " All We Imagine as Light"

أفضل أداء لممثل في فيلم درامي

جيمي فوكس، "What Had Happened Was"

نيكي جلاسر، "Someday You’ll Die"

سيث مايرز، "Dad Man Walking"

آدم ساندلر، "Love You"

علي وونج، "Single Lady"

رامي يوسف، "More Feelings"

أفضل أداء لممثل في فيلم درامي

أدريان برودي، "The Brutalist"

تيموثي شالاميت، "A Complete Unknown"

دانييل كريج، "Queer"

كولمان دومينجو، "Sing Sing"

رالف فاينز، "Conclave"

سيباستيان ستان، "The Apprentice"



أفضل أداء لممثلة في فيلم درامي

باميلا أندرسون، "The Last Showgirl"

أنجلينا جولي، "Maria"

نيكول كيدمان، "Babygirl"

تيلدا سوينتون، "The Room Next Door"

فرناندا توريس، "I’m Still Here"

كيت وينسليت، "Lee"

أفضل أداء لممثل ذكر في فيلم موسيقي أو كوميدي

جيسي أيزنبرج، " A Real Pain"

هيو جرانت، " Heretic"

جابرييل لابيل، " Saturday Night"

جيسي بليمونز، " Kinds of Kindness"

جلين باول، " Hit Man"

سيباستيان ستان، " A Different Man"

ليزا كولون زاياس، " The Bear"



أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي

إيمي آدامز، "Nightbitch"

سينثيا إيريفو، "Wicked"

كارلا صوفيا جاسكون، "Emilia Pérez"

مايكي ماديسون، "Anora"

ديمي مور، "The Substance"

زيندايا، "Challengers"

أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

سيلينا جوميز، " Emilia Pérez"

أريانا جراندي، " Wicked"

فيليسيتي جونز، " The Brutalist"

مارجريت كوالي، " The Substance"

إيزابيلا روسيليني، " Conclave"

زوي سالدانا، " Emilia Pérez"

أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

يورا بوريسوف، " Anora"

كيران كولكين، " A Real Pain"

إدوارد نورتون، " A Complete Unknown"

جاي بيرس، " The Brutalist"

جيريمي سترونج، " The Apprentice"

دينزل واشنطن، " Gladiator II"



أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي

"Conclave"

"The Brutalist"

"The Wild Robot"

"Emilia Pérez"

"Challengers"

"Dune: Part Two"

إنجاز سينمائي وإيرادات شباك التذاكر

Alien: Romulus

“Beetlejuice Beetlejuice”

“Deadpool & Wolverine”

“Gladiator 2”

“Inside Out 2”

Twisters

Wicked

The Wild Robot

تليفزيون

أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما

“The Day of the Jackal”

“The Diplomat”

“Mr. and Mrs. Smith”

“Shōgun”

“Slow Horses”

“Squid Game”



أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

“Abbott Elementary”

“The Bear”

“The Gentlemen”

“Hacks”

“Nobody Wants This”

“Only Murders in the Building”



أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون

"Baby Reindeer"

"Disclaimer"

"Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"

"The Penguin"

"Ripley"

"True Detective: Night Country"



أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – دراما

دونالد جلوفر، " Mr. and Mrs. Smith"

جيك جيلنهال، “Presumed Innocent"

غاري أولدمان، Slow Horses" "

إيدي ريدماين، "The Day of the Jackal"

هيرويوكي سانادا، "”Shōgun

بيلي بوب ثورنتون، "Landman"

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني - دراما

كاثي بيتس، " Matlock"

إيما دارسي، " House of the Dragon"

مايا إرسكين، " Mr. and Mrs. Smith"

كيرا نايتلي، " Black Doves"

كيري راسل، " The Diplomat"

آنا سواي، " Shōgun"



أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

كريستين بيل، "Nobody Wants This"

كوينتا برونسون، "Abbott Elementary"

آيو إيديبيري، "The Bear"

سيلينا جوميز، "Only Murders in the Building"

كاثرين هان، "Agatha All Along"

جين سمارت، "Hacks"

أفضل أداء لممثلة في مسلسل محدود أو مسلسل مختارات أو فيلم سينمائي تم إنتاجه للتلفزيون

كيت بلانشيت، "Disclaimer"

جودي فوستر، "True Detective: Night Country"

كريستين ميليوتي، "The Penguin"

صوفيا فيرجارا، "Griselda"

ناعومي واتس، "Feud: Capote vs. the Swans"

كيت وينسليت، "The Regime"

أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني - موسيقي أو كوميدي

آدم برودي، "Nobody Wants This"

تيد دانسون، "A Man on the Inside"

ستيف مارتن، "Only Murders in the Building"

جيسون سيجل، "Shrinking"

مارتن شورت، "Only Murders in the Building"

جيريمي ألين وايت، "The Bear"



أفضل أداء لممثل ذكر في مسلسل محدود أو مسلسل مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفاز

كولن فاريل، " The Penguin"

ريتشارد جاد، " Baby Reindeer"

كيفن كلاين، " Disclaimer"

كوبر كوتش، " Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"

إيوان ماكجريجور، " A Gentleman in Moscow"

أندرو سكوت، " Ripley"

أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في التلفزيون

ليزا كولون زاياس، " The Bear"

هانا إينبيندر، " Hacks"

داكوتا فانينج، " Ripley"

جيسيكا جانينج، " Baby Reindeer"

أليسون جاني، " The Diplomat"

كالي ريس، " True Detective: Night Country"



أفضل أداء لممثل في دور مساعد على شاشة التلفزيون

تادانوبو أسانو، "Shōgun"

خافيير بارديم، "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"

هاريسون فورد، "Shrinking"

جاك لودين، "Slow Horses"

دييجو لونا، "La Maquina"

إيبون موس-باتخراتش، "The Bear"