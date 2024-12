رانبير كابور.. بداية مخيبة للآمال دفعته نحو نجاح مبهر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - على مدار أيام مهرجان البحر الأحمر السنمائي في نسخته الرابعة التي انطلقت يوم 5 ديسمبر حتى 12، نخبة من ألمع النجوم على موعد مع لقاء بجلسات حوارية يتحدثون خلالها عن مسيرتهم الفنية وأعمالهم. ومن بين نجوم الجلسات الحوارية المتعددة التي يستضيفها المهرجان، نجم بوليوود رانبير كابور، حيث يشارك الجمهور مشواره الفني وبصمته في السينما الهندية.

وتزامناً مع تفاعل النجم مع الجمهور في الجلسة الحوارية، سنرجع قليلاً إلى الوراء لنتعرف أكثر إلى النجم الهندي، ملقين الضوء على أبرز محطاته وأعماله الفنية، التي جعلته أحد الممثلين الأعلى أجراً في السينما الهندية.

رانبير كابور وليد عائلة فنية

https://www.instagram.com/p/CgGngZdA49c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CgGngZdA49c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CgGngZdA49c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

رانبير كابور هو أحد أفضل ممثلي بوليوود الذين شاركوا في العديد من أفلام بوليوود الناجحة، وُلد في 28 سبتمبر 1982. ينتمي إلى عائلة كابور النشطة في صناعة الأفلام الهندية، والتي تحتل مكانة مميزة ومرموقة في تاريخ بوليوود، فهو ابن الممثلين ريشي كابور ونيتو سينغ وحفيد الممثل والمخرج المخضرم راج كابور، ولديه أخت أكبر تُدعى ريديما كابور وهي مصممة أزياء وديكور داخلي.

لم يكن جيداً جداً في دراسته لأنه كان مهتماً دائماً بالرياضة، وبالتالي كان لديه دائماً اهتمام كبير بلعب كرة القدم. لاحقاً، التحق بكلية الموارد البشرية التابعة لجامعة HNSC لتعليمه قبل الجامعة. وبعد إكمال دراسته، قرر أن يسير على خطى عائلته ويدخل صناعة السينما، فانتقل إلى مدينة نيويورك والتحق بمدرسة الفنون البصرية الواقعة في جرامرسي بارك، ثم درب رانبير نفسه أيضاً على فن التمثيل المنهجي في معهد لي ستراسبيرج للمسرح والسينما، كما تعلم فن الإخراج وشارك في فيلمين قصيرين، Passion to Love وIndia 1964 في مدرسة السينما نفسها.

بعد الإقامة في مدينة نيويورك لفترة وجيزة، قرر رانبير أخيراً العودة إلى الهند في عام 2005، وبحلول هذا الوقت، كان رانبير قد اتخذ قراره بممارسة مهنة التمثيل في بوليوود.

بداية العمل في بوليوود

View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt(@aliaabhatt)

في عام 2005، حصل رانبير على فرصة العمل كمساعد مخرج للمخرج الناجح في بوليوود، سانجاي ليلا بهنسالي في فيلمه Black، وتم تكليف رانبير كابور بمسؤولية مساعدة سانجاي ليلا بهنسالي في هذا الفيلم. وصف رانبير كابور فترة عمله كمساعد مخرج بأنها كانت مليئة بالمصاعب والتفاني.

تعلم الأساسيات التي تنطوي عليها صناعة فيلم بوليوود، ونجح في إثارة إعجاب سانجاي ليلا بهنسالي من خلال تفانيه وعمله الجاد وشغفه بصناعة الأفلام في مواقع تصوير Black. نتيجة لذلك، أعطى سانجاي ليلا بهنسالي فرصة العمر مرة واحدة من خلال عرض الدور الرئيسي لرانبير كابور في فيلمه التالي Sawaariya الرومانسي المأساوي عام 2007، لكنه لم يحقق أي نجاح سواء على المستوى التجاري أو النقدي.

قد يكون فشل أول فيلم ضاراً جداً لأي ممثل، لكن رانبير كابور كان مقدراً له أن يحقق نجاحاً كبيراً في بوليوود. لذلك، في عام 2008، عرضت عليه شركة ياش راج فيلمز الدور الرئيسي في Bachna Ae Haseeno الذي نجح في شباك التذاكر وتلقى مراجعات إيجابية من النقاد. بعدها، برز في عام 2009 بأدائه في فيلم Wake Up Sid، والكوميديا الرومانسية Ajab Prem Ki Ghazab Kahani، والدراما Rocket Singh: Salesman of the Year. وكان فيلمه الأكثر مشاهدة على نطاق واسع في هذه الفترة هو الدراما السياسية Raajneeti (2010).

ظهر في قائمة المشاهير 100 لمجلة فوربس الهندية منذ عام 2012. وقد حصل كابور على العديد من الجوائز، بما في ذلك ست جوائز فيلم فير.

يمكنكِ التعرف إلى أبرز نجوم بوليوود المشاركين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

الحياة الشخصية لرانبير كابور

https://www.instagram.com/p/DB1aOMcTW2L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB1aOMcTW2L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB1aOMcTW2L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

رانبير كابور هو من بين هؤلاء المشاهير الذين يحبون إبقاء حياتهم الشخصية خارج دائرة الضوء. فعلى الرغم من كونه أحد أشهر وأنجح ممثلي بوليوود، إلا أنه يُبقي نفسه بعيداً عن بريق مواقع التواصل الاجتماعي.

على مر السنين، انخرط في بعض العلاقات البارزة التي تضم ممثلات بوليوود. بدأ مواعدة ديبيكا بادوكون أثناء تصوير فيلمه الثاني، Bachna Ae Haseeno، ولكن بعد عام، أنهيا علاقتهما التي كان من المتوقع أن تنتهي بالزواج.

بعد انفصاله عن ديبيكا، بدأ في مواعدة كاترينا كيف. وتماماً مثل علاقته السابقة، حظيت هذه العلاقة أيضاً بتغطية إعلامية واسعة واهتماماً عاماً، لكن لم يؤكد النجمان علاقتهما علناً. أخيراً، في عام 2015، أصدر رانبير بياناً وأكد ارتباطه الرومانسي بكاترينا كيف لبضع سنوات. لسوء الحظ، انتهت علاقة رانبير كابور هذه أيضاً في عام 2016.

منذ عام 2018، كان رانبير على علاقة بممثلة بوليوود عليا بهات، واستمرت علاقتهما لمدة أربع سنوات تقريباً، وتزوجا في 14 أبريل 2022. وكان حفل الزفاف خاصاً حضره أفراد الأسرة المقربين فقط في مومباي، ورُزقا بابنة عام 2023 اسمها "راحة".

قد ترغبين في معرفة أشهر الثنائيات الفنية في بوليوود وأكثرهم رومانسية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».