بالصور- نور الغندور تتألق بالكاجوال الرائع.. وسعر حقيبة يدها من Hermes سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية نور الغندور عيون الجمهور بأحدث إطلالتها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مميزة ، حيث كانت ترتدي توب أسود ذات اكمام قصيرة مع سروال جينز واسع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع قبعة على رأسها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت نور بيدها حقيبة من دار أزياء Hermes وصل سعرها إلى 22,118 دولار.

وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي وعائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time".

