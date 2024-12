مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن أسماء جديدة لجلساته الحوارية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين سيشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان.

ويرحب المهرجان بضيوف مميزين من جميع أنحاء العالم لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيّمة حول أعمالهم الفنية وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والقائمين على صناعة الأفلام، حيث سيتم مناقشة جميع هذه الجوانب ضمن برنامجي الحوارات و”مواهب السوق".

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية مجموعة من أبرز النجوم العالميين من بينهم، الممثلة الحائزة على العديد من الجوائز، سينثيا إيريفو (Wicked)، والممثل الحائز على جائزة الأوسكار، برندان فريزر (The Whale)، ونجمة السينما الهندية المحبوبة، شرادها كابور (Stree 2)، والممثلة الحائزة على جوائز عدة، سارة جيسيكا باركر (The Family Stone)، والممثل الحائز على العديد من الجوائز، جيرمي رينر (The Hurt Locker).

جلسات حوارية لسينمائيين ونجوم عالميين

ويشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مشاركة مجموعة من المتحدثين فى الجلسات الحوارية خلال دورته الرابعة، وسترحب الجلسات الحوارية بضيوف مميزين من جميع أنحاء العالم لمشاركة رؤاهم وشغفهم تجاه صناعة الأفلام وخوض مناقشات مع المعجبين ومحبى السينما والمدراء التنفيذيين فى القطاع.

وستنضم مجموعة متنوعة من النجوم السينمائيين إلى عدد من المتحدثين الذين تم الإعلان عن مشاركتهم فى وقت سابق، وهم الممثلة المصرية منى زكي والممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار فيولا ديفيس، والمخرج الأسطوري مايكل مان، والكاتب والمخرج المصري محمد سامي، والنجوم الأتراك إنجين ألتان دوزياتان، ونورغول يشيلتشاى، كما ينضم إلى المجموعة نجوم السينما الهندية رانبير كابور، وكارينا كابور خان، والممثلة الحائزة على جوائز إيفا لونجوريا، بالإضافة إلى رئيس لجنة التحكيم لهذا العام سبايك لي.

مجموعة من ألمع نجوم السينما ضيوف الجلسات الحوارية

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم الممثلة الحائزة على عدة جوائز بريانكا تشوبرا جوناس (Head of State)، والممثل والمغني نيك جوناس (Power Ballad)، والممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد (Don’t Worry Darling)، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه عن فيلمها (Everything Everywhere All at Once).

وبهذه المناسبة، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "تستضيف برامجنا الحوارية لهذا العام، بما فيها ’الجلسات الحوارية‘، مجموعة مميزة من الفنانين المبدعين الذين سيثرون فعاليات المهرجان برؤاهم وتجاربهم التي مروا بها خلال مسيراتهم الفنية الغنية.

أضافت: ونحن فخورون باستضافة نخبة من المتحدثين هذا العام، بدءاً من صناع الأفلام الحائزين على جوائز وصولاً إلى أبرز نجوم الشاشة، حيث نجتمع معاً تحت شعار ’للسينما بيت جديد‘ في "جدة البلد" للاحتفاء بأفضل ما قدمته لنا صناعة الأفلام".

وفى برنامج «سوق المواهب» الذى يستهدف المواهب الصاعدة، سيقدم النجم أندرو جارفيلد جلسة حوارية.

وقالت جمانا راشد الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.: «نفخر بتقديم مجموعة استثنائية من المتحدثين العالميين فى جلساتنا الحوارية ضمن «سوق المواهب»، فقد ألهم هؤلاء النجوم، الذين تميزت مسيرتهم المهنية على جانبى الكاميرا، أجيالًا من الجماهير ورواة القصص وعشاق السينما. نتشرف بأن نوفر لهم منصة فى بيتنا الجديد للسينما فى البلد، حيث يمكنهم التعمق فى رحلاتهم الفنية، ومشاركة أفكارهم حول أبرز مشاريعهم، والكشف عن مصادر الإلهام التى شكلت أعمالهم، نحن متحمسون للخبرات والقصص التى ستضيفها هذه المجموعة الرائعة إلى المهرجان.

من جهته سيستضيف برنامج "مواهب السوق"، الذي يُعني بدعم المبدعين الناشئين في القطاع، الممثل الحائز على العديد من الجوائز، ديف باتيل (Monkey Man)، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، ماريسا تومي (Spider-Man: No Way Home)، ليشاركوا خبراتهم مع عشاق الصناعة ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

