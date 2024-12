مهرجان البحر الأحمر السينمائي يفتتح دورته الرابعة بجلسة حوارية مع عامر خان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - افتتحت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ظهر اليوم الخميس 5 ديسمبر، بجلسة حوارية مع نجم السينما الهندية عامر خان أدارتها الإعلامية ريا ابي راشد، وتعقبها جلسة أخرى مع نجمة هوليود إيميلي بلانت، على أن يعرض فيلم "ضي" مساء اليوم ضمن الفعاليات الرسمية لحفل افتتاح المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.



أشار عامر خان في بداية حديثه لدور عائلته في إظهار موهبته الفنية وأسباب تعلقه بعالم السينما، وقال: أدواري في أفلام "Dangal" و "PK" من بين الأصعب في مسيرتي الفنية.

أشارت إدارة المهرجان إلى أن عامر خان رمز سينمائيّ حقيقيّ، أسَرقلوب الجماهير حول العالم بأدائه اللّافت للنّظر في أفلام مثل "لاغان"، و"3 ايديتس"، و"دانغال". ويشتهر "عامر" بقصصه الاستثنائيّة، وتفانيه في صناعة سينما ذات مغزى، وقد لعب دورًا محوريًّا في تشكيل الرّؤية العالميّة للأفلام الهنديّة.

جلسات حوارية لسينمائيين ونجوم عالميين

ويشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مشاركة مجموعة من المتحدثين فى الجلسات الحوارية خلال دورته الرابعة، وسترحب الجلسات الحوارية بضيوف مميزين من جميع أنحاء العالم لمشاركة رؤاهم وشغفهم تجاه صناعة الأفلام وخوض مناقشات مع المعجبين ومحبى السينما والمدراء التنفيذيين فى القطاع.

وستنضم مجموعة متنوعة من النجوم السينمائيين إلى عدد من المتحدثين الذين تم الإعلان عن مشاركتهم فى وقت سابق، وهم الممثلة المصرية منى زكي والممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار فيولا ديفيس، والمخرج الأسطوري مايكل مان، والكاتب والمخرج المصري محمد سامي، والنجوم الأتراك إنجين ألتان دوزياتان، ونورغول يشيلتشاى، كما ينضم إلى المجموعة نجوم السينما الهندية رانبير كابور، وكارينا كابور خان، والممثلة الحائزة على جوائز إيفا لونجوريا، بالإضافة إلى رئيس لجنة التحكيم لهذا العام سبايك لي.

مجموعة من ألمع نجوم السينما ضيوف الجلسات الحوارية

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER) والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام، بالإضافة إلى الممثلة الحائزة على عدة جوائز بريانكا تشوبرا جوناس (Head of State)، والممثل والمغني نيك جوناس (Power Ballad)، والممثل عامر خان (DANGAL) والذي سيكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام، والممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد (Don’t Worry Darling)، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه عن فيلمها (Everything Everywhere All at Once).

وبهذه المناسبة، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "تستضيف برامجنا الحوارية لهذا العام، بما فيها ’الجلسات الحوارية‘، مجموعة مميزة من الفنانين المبدعين الذين سيثرون فعاليات المهرجان برؤاهم وتجاربهم التي مروا بها خلال مسيراتهم الفنية الغنية.

أضافت: ونحن فخورون باستضافة نخبة من المتحدثين هذا العام، بدءاً من صناع الأفلام الحائزين على جوائز وصولاً إلى أبرز نجوم الشاشة، حيث نجتمع معاً تحت شعار ’للسينما بيت جديد‘ في "جدة البلد" للاحتفاء بأفضل ما قدمته لنا صناعة الأفلام".

وفى برنامج «سوق المواهب» الذى يستهدف المواهب الصاعدة، سيقدم النجم أندرو جارفيلد جلسة حوارية.

وقالت جمانا راشد الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.: «نفخر بتقديم مجموعة استثنائية من المتحدثين العالميين فى جلساتنا الحوارية ضمن «سوق المواهب»، فقد ألهم هؤلاء النجوم، الذين تميزت مسيرتهم المهنية على جانبى الكاميرا، أجيالًا من الجماهير ورواة القصص وعشاق السينما. نتشرف بأن نوفر لهم منصة فى بيتنا الجديد للسينما فى البلد، حيث يمكنهم التعمق فى رحلاتهم الفنية، ومشاركة أفكارهم حول أبرز مشاريعهم، والكشف عن مصادر الإلهام التى شكلت أعمالهم، نحن متحمسون للخبرات والقصص التى ستضيفها هذه المجموعة الرائعة إلى المهرجان فى ديسمبر».



الدورة الجديدة من المهرجان تحت شعار (للسينما بيت جديد)

وقال محمد عسيري، الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: «تنطلق الدورة الجديدة من المهرجان تحت شعار (للسينما بيت جديد)، بميدان الثقافة بمدينة جدة التاريخية، الذى يبرز التراث المعماري لتلك المدينة، مكان مهم له تاريخ، داخل إحدى جواهر التراث السعودي والعالمي، جدة تعد نقطة ومحطة لربط الثقافات وتواصل دورها حالياً باحتضان قصص سينمائية من معظم دول العالم».

فيلم الافتتاح «ضى»

وأضاف: ٥ ٪ من الأفلام المشاركة فى الدورة الرابعة عروض عالمية أولى، وتضم القائمة ٤٩ عرضا حصرياً عالمياً وفى منطقة الشرق الأوسط، ١٠ عروض عالمية أولى، ٤٣ فيلما عرضا أول فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار عسيرى: أفلام الدورة الرابعة وصل عددها إلى ١٢٥ فيلمًا من ٥٠ دولة، مجموعة متنوعة من الأفلام، بما فى ذلك العروض العالمية الأولى، وتسليط الضوء على المواهب الصاعدة من السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابع: مهرجان البحر الأحمر أصبح منصة ووجهة سينمائية معترفا بها وتتمتع بثقة لدى صناع الأفلام، هذا العام تقدم للدورة ٢٠٠٠ فيلم من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعكس المصداقية التى وصل لها المهرجان.

وقالت المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي شيفانى بانديا مالهوترا: تم اختيار الفيلم المصري السعودي«ضى»، ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة، فى أول عرض عالمي، ويتناول مجموعة من الموضوعات والقيم المؤثرة، مثل التسامح والطموح وتأثير الموسيقى.

ويروي الفيلم قصة طفل نوبي عمره ١١ عامًا يعاني مرض المهق- الناتج عن غياب صبغة الميلانين فى الشعر والجلد والعينين- ورغم صوته الجميل، يواجه تحديات قاسية بسبب مظهره الفريد، وبعد أن هجره والده وأصبح عرضة للتنمر والمضايقات من الأطفال الآخرين، بات يحلم بالسير على خطى المطرب محمد منير، حيث يرى فيه مثله الأعلى، وعندما يحصل على فرصة لتجربة أداء فى برنامج «ذا فويس»، ينطلق «ضى» وعائلته فى رحلة محفوفة بالمخاطر من أسوان إلى القاهرة.

الفيلم من إخراج كريم الشناوى، تأليف هيثم دبور وبطولة أسيل عمران وعدد من النجوم المصريين.

وأكدت «شيفاني» أن عرض فيلم «ضي» يأتى بالتزامن مع نهضة السينما المستقلة فى مصر، يحمل العديد من الرسائل، أهمها ضرورة التمسك بالأمل والقدرة على مواجهة التحديات، وتوقعت أن يصاحبه ردود فعل قوية جدًا، وأن يخلق حالة من الجدل والنقاش مع عرضه.

