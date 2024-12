ريتا أورا تظهر بهذا اللوك الجديد و تصدم الجمهور..لن تصدق كيف أصبح شكلها

ميرنا وليد - بيروت - أثارت النجمة العالمية ريتا أورا ضجة كبيرة بين متابعيها بعد أخر إطلالةلها، من خلال مجموعة من الصور المميزة عبر حسابها الخاص،حيث ظهرت بلوك جديد بعد أن قامت بقص شعرها ليصبح قصير جداً و غيرت لونه غلى الاشقر، مع تسريحة غريبة.



وكانت عبرت ريتا أورا عن حزنها الشديد بعد رحيل صديقها النجم العالمي ليام باين، خريج فرقة One Direction، ونشرت مجموعة من الصور المميزة التي تجمعهما، وعلقت عليها بالقول: "لقد تحطمت، كان لديه روح طيبة، لن أنساها أبدًا. لقد أحببت العمل معه كثيرًا - لقد كان فرحةً على المسرح وخارجه. هذا الخبر المأساوي يفطر قلبي. أرسل كل حبي وصلواتي لعائلته وأحبائه. تأخذ أغنيتنا For You معنى جديدًا تمامًا بالنسبة لي الآن. ارقد بسلام".