"شكراً لأنك تحلم معنا" يواصل حصد الجوائز في مهرجان أجيال السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "شكراً لأنك تحلم معنا" إنجازًا جديدًا بفوزه بجائزة أفضل فيلم طويل في مسابقة حكام أجيال 2024 ضمن مهرجان أجيال السينمائي بالدوحة.

المخرجة الفلسطينية ليلى عباس عبّرت عن سعادتها بالتفاعل الإيجابي مع الفيلم خلال الندوة الحوارية، مشيرة إلى تحديات الإنتاج في فلسطين، ومنها استيراد المعدات وفرق العمل المتخصصة.

المنتجة شاهيناز العقاد أشادت بقدرة الفيلم على معالجة قضايا عالمية مثل عدم المساواة القانونية التي تواجهها المرأة.

الفيلم، الذي يشارك في بطولته ياسمين المصري وكلارا خوري، يدور حول شقيقتين تحاولان الهروب بميراثهما قبل أن يطالب شقيقهما بنصيبه.

سبق للفيلم أن فاز بجوائز عديدة، منها جائزة ألكسندر الفضية من مهرجان سالونيكي وجائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان الجونة، وهو إنتاج مشترك مدعوم من مؤسسات عربية ودولية مثل قمرة وصندوق البحر الأحمر.

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