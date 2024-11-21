ليوناردو دي كابريو يؤكد عمق صداقته بـ كيت وينسليت في العرض الخاص لفيلم "Lee"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 11:49 مساءً - إستمرارًا لعلاقة الصداقة التي تربط كل من النجم العالمي ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio و النجمة كيت وينسليت Kate Winslet، حرص النجم ليوناردو دي كابريو على حضور عرض خاص لأحدث أفلام كيت وينسليت وهو فيلم "Lee".

وجاء حضور النجم ليوناردو دي كابريو لفيلم " Lee" يوم الثلاثاء الماضي في هارموني جولد Harmony Gold بـ لوس أنجلوس، وجاء لقاءهما بعد مرور 27 عامًا من تجسيدهما سويًا لبطولة فيلم "تيتانيك" Titanic، والذي نجح بجمع اثنين من أشهر ممثلي هوليوود.

وظهر النجم ليوناردو دي كابريو بمكان عرض الفيلم ليُقدم صديقته وزميلته في التمثيل، وبصوت يملؤه العاطفة، ألقى ليوناردو كلمة مؤثرة ظهر من خلال مدى علاقتهما التي امتدت لعقود، وقال بكلمته الموجهة للحضور: "كيت، صديقتي العزيزة، عملك في هذا الفيلم كان تحويليًا بمعنى الكلمة، ما زلت مندهشًا وأعجب بقوتك، نزاهتك، موهبتك، وشغفك."

وجاءت اللحظة المؤثرة التي شهدها الحضور حينما حرصت النجمة كيت وينسليت على تقديم ليوناردو دي كابريو حيث إحتضنته وقبلته دليل على مشاعر الصداقة التي تربطهما منذ فترة التسعينيات وحتى الأن، وحرص الثنائي على إلتقاط عدد من الصور معًا وهما يقفان أمام ملصق يروّج لفيلم "Lee".

"تيتانيك" يؤسس صداقة إمتدت لعقود بين كيت وينسليت و ليوناردو دي كابريو

يُذكر أن في عام 1997 تم عرض فيلم "تيتانيك" والذي جسد بطولته كل من النجم ليوناردو دي كابريو و النجمة كيت وينسليت ومنذ ذلك الوقت قد نشأت علاقة صداقة بينهما إستمرت حتى الأن، وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم وحقق إيرادات ضخمة.

كما قد حصد الفيلم العديد من الجوائز حيث تم ترشيحه لـ 14 جائزة أوسكار ونال منها 11 جائزة ، فيما فاز الفيلم أيضًا بـ 4 جوائز جولدن جلوب و 72 جائزة أخرى حول العالم ويعد من كلاسيكيات أفلام سينما هوليوود.



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