وفاة شقيق الفنان حسين الجسمي بعد صراع مع المرض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 11:59 مساءً - أعلن الفنان الإماراتي حبيب غلوم وفاة الشقيق الأكبر للمُطرب حسين الجسمي بعد تعرضه لأزمة صحية سافر بسببها للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية. الفنان حبيب غلوم يُقدم التعازي في وفاة جمال الجسمي ونشر الفنان حبيب غلوم منشور عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" أعلن من خلاله نبأ الوفاة قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ والزميل جمال الجسمي في ذمة الله شقيق كل من الفنان الكبير حسين الجسمي والاعلامي صالح الجسمي والملحن فهد الجسمي الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في الامارات إنا لله وإنا إليه راجعون".

حبيب غلوم يكشف الحالة الصحية لشقيق الفنان حسين الجسمي وصباح اليوم كان قد نشر الفنان الإماراتي حبيب غلوم منشور عبر حسابه الخاص بـ"X" صورة تجمعه بالراحل جمال الجسمي، ومن خلال منشوره طلب من مُتابعيه الدعاء له أثناء علاجه بإحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الفنان حبيب غلوم في منشوره: "دعواتكم أيها الأحبة لأخينا جمال الجسمي شقيق الفنان الكبير حسين الجسمي حيث يرقد في أحد مستشفيات أمريكا بحاجة ماسة لقلوبكم البيضاء ودعواتكم الصادقة اللهم اشفه وعافه وأرجعه لوطنه وأهله وصحبه سالماً معافى يارب العرش العظيم".



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