حفل تكريمي لعبد الحليم حافظ بعنوان "سواح" في المتحف المصري الكبير

ميرنا وليد - بيروت - يستعد المتحف المصري الكبير لإستقبال حفل "سواح" في 5 كانون الأول المقبل، تكريمًا للعندليب عبد الحليم حافظ، بحضور الفنان المصري مدحت صالح و الفنانة مي فاروق.
الحفل، المنظم برعاية وزارة الثقافة، سيتضمن أبرز أغاني العندليب مثل "أهواك" و "زي الهوى" و "جبار". و يعد الحفل جزءًا من جهود إحدى الشركات لإحياء التراث الفني المصري في أماكن تاريخية، و تعزيز السياحة الفنية و الثقافية في مصر، و سبق لشركة تم تنظيم حفلات ناجحة مثل حفل السوبرانو فاطمة سعيد في قصر عابدين.
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