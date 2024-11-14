حفل تكريمي لعبد الحليم حافظ بعنوان "سواح" في المتحف المصري الكبير

ميرنا وليد - بيروت - يستعد المتحف المصري الكبير لإستقبال حفل "سواح" في 5 كانون الأول المقبل، تكريمًا للعندليب عبد الحليم حافظ، بحضور الفنان المصري مدحت صالح و الفنانة مي فاروق.



الحفل، المنظم برعاية وزارة الثقافة، سيتضمن أبرز أغاني العندليب مثل "أهواك" و "زي الهوى" و "جبار". و يعد الحفل جزءًا من جهود إحدى الشركات لإحياء التراث الفني المصري في أماكن تاريخية، و تعزيز السياحة الفنية و الثقافية في مصر، و سبق لشركة تم تنظيم حفلات ناجحة مثل حفل السوبرانو فاطمة سعيد في قصر عابدين.