أحمد العوضي يبدأ تصوير مسلسل "فهد البطل"

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل المصري أحمد العوضي تصوير أول مشاهده في مسلسله الجديد بعنوان "فهد البطل" بمشاركة الممثلة المصرية ميرنا نور الدين. المسلسل من تأليف محمود حمدان و إخراج محمد عبد السلام، و يجمع بين الدراما الشعبية و الصعيدية.

تدور أحداثه حول شخصية "فهد" الذي يواجه صراعات بعد دخول السجن إثر مشاجرة بسبب تطاول أحد التجار على "راوية" التي تجسدها كارولين عزمي.

المسلسل يشارك فيه عدد من الممثلين المصريين، من بينهم الممثل أحمد عبد العزيز، و الممثلة لوسى، كارولين عزمي، و آخرون.

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