أيمن بهجت قمر عن أنباء زواجه: حصل سوء تفاهم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - حرص الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، على نفي شائعة زواجه، بعد مشاركته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الخامسة والأربعين، برفقة سيدة تردد أنها زوجته الجديدة.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك: "حدث سوء فهم من بعض المواقع بعد حضوري افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، أنا لست متزوجًا ومي مجرد صديقة مقربة، ولهذا كان لابد من التوضيح. تليفوني لم يتوقف منذ الأمس".

يذكر أن طلاق أيمن بهجت قمر تصدر الترند مع اليوم الأول من العام الجاري، عندما كشفت السيدة إنجي عبد الحافظ عن صدمتها من التناول الساخر لخبر طلاقها من الشاعر أيمن بهجت قمر، والربط بينه وبين كلمات أغنياته " معرفش حد بالإسم" للنجم عمرو دياب، مؤكدة أن هذه السخرية تقلل أولا من قيمة الشاعر، كما تسببت في أضرار نفسية كبيرة لأولادها، وطلبت من الجميع احترام خصوصيتها.

احترموا خصوصية الناس

السيدة إنجي كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك: مش قادرة استوعب انتشار خبر طلاقي انا و ايمن و ربط كلام كتبه في أغنية بطلاقه ل ام ولاده و عشرة عمره.. وانتشار الخبر على كل المواقع.. و فتح باب التريقة و التهريج عالsocial media ... ربط فيه إهانة في حق أيمن و ازعاج شديد ليا لأنه ضايق ولادي جدا جدا.. حبة مبادئ و احترام لخصوصيات الناس يا بشر !!!!! حسبي الله و نعم الوكيل في كل حرف مؤذي اتكتب ....

وتمنت السيدة إنجي أن يشهد العام 2024 تعويضا لها ولأولادها عن كل أذى وقالت: ربنا يعوضني انا وولادي يا رب عن كل حاجة وحشة شفناها و يدي أي مؤذي علي اد أذاه.. يعوضنا جميعا يا رب ... كل سنة و انتوا بألف خير يا رب سنة حلوة عالكل.

أيمن بهجت قمر يصدر توضيحا

وسبق أن أصدر الشاعر أيمن بهجت قمر توضيحا رفض فيه الربط بين كلمات أغانيه في ألبوم عمرو دياب الجديد "مكانك" وخاصة أغنية " معرفش حد بالإسم" وأغنية "المعنويات مرتفعة"، وبين الأنباء المتداولة حول انفصاله عن زوجته السيدة إنجي عبد الحافظ منذ عدة أشهر في هدوء تام وبعيدا عن وسائل الإعلام، وأكد أيمن أنه تعرض لعدة استفسارات حول حياته الخاصة وعلاقتها بكلمات أغانيه "أثارت ضيقه".

أيمن بهجت قمر رفض تأكيد أو نفي أنباء طلاقه منذ عدة أشهر في هدوء تام وبعيدا عن وسائل الإعلام، وحرص على أن يكون توضيحه بشكل عام، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك: يه خبر نازل فيه تلميحات بسبب اغنية معرفش حد بالإسم ده..ياريت محدش يربط بين حياتي الشخصيه والاغاني اللي بكتبها عشان فعلا الموضوع ده بقى بيضايقني من القريب والغريب وكل الاحترام لكل الناس.

وتابع حديثه، مازحا: بالنسبة لأغنية المعنويات مرتفعة فيها جملة بتقول: مافيش خلاص حد له حاجه عندي، حبيت اوضح برضه ان دي طبعا مالهاش علاقه بالناس اللي ليهم عندي فلوس.. وسنة سعيدة على الكل.

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كلمات أغنية "معرفش حد بالاسم ده"

"معرفش حد بالاسم ده"، تقول كلماتها: دا موهوم بقى وربك هداه.. هعتبره وقت فراغ وفات أو حد أنا اتسليت معاه.. قولوله ما خرجتش يعني من الجنة ما سابليش حاجة تتشال من اللي كان بينا.. ما سابليش حاجة هتخليني أستناه.. بقى الأولى أكيد أنساه.. أنا حر ودا ما إسموش هروب.. دا ما شافش أي مميزات بالعكس حولها لعيوب.. جايز دا كان سوء اختيار جايز دا كان تكفير ذنوب.

أغنية معرفش حد بالاسم ده من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وتوزيع احمد إبراهيم، بينما أغنية المعنويات مرتفعة من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

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