أكاديمية الفيلم الأوروبي تُكرّم أبرز المبدعين في الحرف السينمائية لعام 2024

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت أكاديمية الفيلم الأوروبي عن الفائزين بجوائز التميز الفني لعام 2024، التي سيتم تسليمها في حفل سيقام في مدينة لوسيرن السويسرية في 7 كانون الأول المقبل، حصل المصور السينمائي البريطاني بنيامين كراسون على جائزة أفضل تصوير سينمائي عن فيلم "The Substance"، حيث أثنت لجنة التحكيم على تصويره المبدع لوفاة البطلة إليزابيث سباركل، التي تجسدها ديمي مور، وإستخدامه للتشويش البصري الذي أضاف طابعًا مؤلمًا للمشاهد.



كما فازت المونتيرة الفرنسية جولييت ويلفلينغ بجائزة أفضل مونتاج عن فيلم "Emilia Pérez"، بفضل قدرتها على إبقاء السرد متماسكًا وسلسًا، وفي فئات أخرى، حصلت جاجنا دوبيس على جائزة أفضل تصميم إنتاج عن "The Girl With The Needle"، بينما فازت تانيا هاوزنر بجائزة أفضل تصميم أزياء عن "The Devil's Bath". وتوجت إيفالوت أوستيروب بجائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر، بينما فاز فريدريك هوفماير بجائزة أفضل موسيقى أصلية عن "The Girl With The Needle".