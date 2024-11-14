فنانات بدون أزواجهن على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

نجلاء بدون زوجها على السجادة الحمراء

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رشا مهدي تحضر بمفردها وصابرين تتواجد في غياب زوجها

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المُكرمون في حفل افتتاح الدورة الـ 45

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 01:23 صباحاً - شهد حفل افتتاح الدورة الـ 45 منبرئاسة الفنان، الذي أقيم منذ قليل في، حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات وصناع السينمائي، وتألقت الفنانات على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح بإطلالاتهن الجذابة والمختلفة، ومع كل مهرجان تتجه الأنظار نحو "الكابلز" لاسيما وأن كل فنانة تحضر بصحبة زوجها، ولكن اللافت في حفل الليلة هو ظهور عدد غير قليل من النجمات بمفردهن.وكالعادة حضر عدد من الفنانين حفل الافتتاح بصحبة زوجاتهم وكذلك الفنانات اللاتي تواجدن برفقة أزاواجهن، إلا أن اللافت هو ظهور عدد من الفنانات بدون أزواجهم بعدما اعتدن على الحضور معهم دائماً في افتتاح وختام المهرجانات السينمائية المختلفة، ولعل أبرزهم الفنانة نجلاء بدر التي حضرت بدون زوجها الذي اعتاد على التواجد معها في المهرجانات والظهور معها على السجادة الحمراء.يمكنكِ قراءة.. أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2024أيضاً الفنانة عبير صبري حضرت حفل الافتتاح بدون تواجد زوجها أيمن البياع معها، رغم حرصهما الدائم على الحضور سوياً في المهرجانات والتقاط الصور على السجادة الحمراء، وكذلك الفنانة منال سلامة التي ظهرت على السجادة الحمراء لحفل افتتاحبدون زوجها المخرجبعدما اعتادا على التواجد سوياً في معظم المناسبات الفنية.ومن الفنانات اللاتي حضرن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدون أزواجهن، رشا مهدي التي تواجدت في غياب زوجها الذي يحرص دائماً على مرافقتها في المناسبات الفنية وخاصة المهرجانات السينمائية.ونفس الأمر بالنسبة للفنانة صابرين التي حضرت حفل الافتتاح بدون زوجها المنتج عامر الصباح، وذلك رغم ظهورهما سوياً معظم المناسبات الفنية منذ إعلان زواجهما.إقرأي أيضاً.. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تعرفوا على أعضاء لجان التحكيمالفنانة جيهان خليل حضرت افتتاح مهرجان القاهرة اليوم بدون تواجد زوجها الفنان والسيناريست إسلام حافظ الذى عادة ما يحضر معها معظم المناسبات الفنية وخاصة مهرجان القاهرة السينمائي، أما بالنسبة للفنانين فظهر طه دسوقي بدون زوجته على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح رغم اعتيادهم على التواجد سوياً في المناسبات الفنية منذ زواجهما.وكرم المهرجان في حفل الإفتتاح ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي مُنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والفنان أحمد عز، وتم منحه جائزة فاتن حمامة للتميز وأهدى عز الجائزة إلى الزعيم عادل إمام، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.تابعي المزيد.. 194 فيلمًا من 72 دولة.. القائمة الكاملة لأفلام مهرجان القاهرة السينمائي 2024وافتتحدورته الـ 45 التي تقام خلال الفترة الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه، والفيلم من بطولة عادل ابو عياش، وأميليا ماسو، وأشرف برهوم، موسيقى جوهان كورتيت، تصوير دريد منجم.وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضا للسجادة الحمراء، و37 عرضا عالميا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضاً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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