تعرفي على أبرز الأفلام السينمائية للنجمة الأمريكية كيت بوسورث في يوم ميلادها

من رياضة الفروسية إلى عالم السينما

النجاح في السينما أمام كبار النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 05:49 مساءً - تعد الفنانة الأمريكيةواحدة من أبرز الفنانات في أمريكا وحول العالم، حيث شاركت بالعديد من الأعمال الفنية ما بين المسلسلات التلفزيونية ووالتي حققت من خلالها إنتشارًا كبيرًا لدى الجمهور.وُلدت الفنانة الأمريكية كيث بوسورث في مثل هذا اليوم 2 يناير في لوس أنجلوس، كما عاشت فترة من حياتها واستقرت أيضًا لفترة في سان فرانسيسكو خلال طفولتها، ومنذ طفولتها كان لديها إهتمامًا بالرياضة وبشكل خاص الفروسية، وحينما بلغت الرابعة عشرة من عمرها أصبحت بطلة في الفروسية، وتخرجت أيضًا من مدرسة "كوهسيت" الثانوية عام 2001.وجاءت البداية الفنية لـ كيث بوسورث من خلال المُشاركة بأدوار ثانوية مع نهاية فترة التسعينيات، وهي أفلام "The Horse Whisperer – 1998"، "Remember the Titans – 2000" أمام دينزل واشنطن، وفي عام 2002 جاءت فرصتها الأولى بتجسيد دور البطولة والرئيسي خلال أحداث فيلم "Blue Crush".ومنذ إنطلاق الألفية الجديدة انطلقت كيت بوسورث بعالم هوليوود والسينما العالمية، حيث شاركت ببطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية أمام كبار النجوم وأيضًا التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم.ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت ببطولتها النجمة الأمريكية كيت بوسورث فيلم " Superman Returns – 2006" أمام براندون روث، باركر بوزي، بيتا ويلسون وفيلم " Black Rock- 2012" أمام كل من كاتي أسيلتون، ليك بيل، جاي بولسون.كما شاركت أيضًا بالبطولة أمام النجم العالمي روبرت دي نيرو و ديف باتيستا من خلال أحداث فيلم " Heist – 2015"، فيما شاركت ببطولة فيلم " House of Darkness – 2022"، وكانت أخر الأفلام السينمائية التي شاركت ببطولتها النجمة كيت بوسورث هو فيلم " Last Sentinel" عام 2023، ونجحت النجمة الأمريكية كيت بوسورث خلال مسيرتها السينمائية والتي إمتدت لما يُقارب الثلاثون عامًا أن تمتلك رصيدًا سينمائيًا قارب على الأربعون فيلمًا والعديد من المسلسلات التلفزيونية.

