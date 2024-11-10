ليوناردو دي كابريو يحتفل بعامه الـ50 بحضور النجوم

نجوم عالميون في حفل يوم ميلاد ليوناردو دي كابريو

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ليوناردو دي كابريو ومسيرة ثرية بالجوائز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:58 مساءً - الفنان العالمي، يُتِمُّ غداً، الموافق 11 من نوفمبر، الـ50 من عُمره، قضى أغلبها بين أروقة مواقع التصوير، أمام أضواء الكاميرات، صورته متصدرة الأفيشات، واسمه يتصدر التتر، هكذا كانت مسيرة دي كابريو حافلة بالبطولات السينمائية، والأعمال الفنية المهمة، والجوائز الدولية على أبرز أعماله، التي وصل صيتها لمختلف بلاد العالم، حيث حقق دي كابريو منذ شبابه شهرة عالمية، عززها دوره الشهير "جاك" في فيلم "تيتانك".احتفل النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، مبكراً بحفل يوم ميلاده، وذلك في التاسع من نوفمبر، ولم يكتفِ بحفل بسيط، بل قرر أن يكون للـ50 احتفال مختلف؛ لذلك أقام حفلاً كبيراً سرياً بعيداً عن أعين الإعلام والسوشيال ميديا، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود.وأخبر مصدر مقرب منه لمجلة PEOPLE أن هذا الحفل كان مرصعاً بالنجوم، وشهد حضور براد بيت، توبي ماغواير، روبن ثيك، إبريل لوف جيري، أوديل بيكهام جونيور، تيانا تايلور، جيمي فوكس، بيل ماهر، ألكسندر "إيه إي" إدواردز، باريس هيلتون، كارا ديليفين، كريس روك، كيفن كونولي، تود فيليبس إلى جانب والدي دي كابريو، جورج دي كابريو وإيرميلين إندنبيركن، والمغني ومنتج التسجيلات أندرسون باك، وتم تقديم كعكة الجزر للضيوف في الحفلة، وظلوا يحتفلون طوال الليل حتى الساعات الأولى من الصباح.ووفقاً للمصدر، فإنتناول العشاء مع العائلة والأصدقاء أولاً، ثم بعد ذلك بدأ الحفل الكبير، وتابع: "كان دي كابريو في مزاج جيد جداً، وكان سعيداً بشكل لا يُصدَّق وظل يعانق جميع ضيوفه".قد يعجبك: ليوناردو دي كابريو يكشف عن أمنيته قبل بلوغ الخمسين من عمره، حاز جائزة الأوسكار، وجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام، وثلاث جوائز غولدن غلوب، والعديد من الترشيحات خلال مسيرته الفنية الثرية، كانت النقلة المحورية في حياته عام 1997، بعدما خرج فيلم "تيتانك" إلى النور، وأصبح "جاك" الذي جسد دوره في الفيلمحلم مئات من الفتيات حول العالم.بدأ ليو، مواليد لوس أنجلوس، مسيرته الفنية عام 1989، وكان يأخذها على محمل الجد، وظهر في عدد من الأفلام والمسلسلات والإعلانات، كما حصل في أول ترشيحاته لجائزة الأوسكار وجائزة غولدن غلوب عن أدائه بوصفه صبياً معاقاً في النمو في فيلم "What's Eating Gilbert Grape "1993"، ورغم ذلك لم يكن ذا ثقل في عالم هوليوود، حتى أهداه القدر بطولة فيلم "تيتانك"، فكانت فرصته التمثيلية، في واحد ضمن أشهر أفلام السينما العالمية، وسعى "ليو" بعدها بشتى الطرق للخروج من عباءة جاك والرومانسية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».