الملكة رانيا تنشر صورة بصحبة حفيدتها وتعلق: أول اجتماع للغالية الصغيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - نشرت الملكة رانيا صورة تجمعها بحفيدتها إيمان ابنة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة، وتعد الأميرة إيمان هي الحفيدة الأولى للملكة رانيا وملك الأردن الملك عبد الله الثاني.

تعليق الملكة رانيا على الصورة

ونشرت الملكة رانيا العبد لله صورتها مع حفيدتها الأميرة إيمان عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وعلقت عليها: " أول اجتماع زووم للغالية الصغيرة إيمان الأسبوع الماضي".

الملكة رانيا تنشر صورة لها مع حفيدتها بصحبة الملك عبد الله الثاني

يُذكر أن الملكة رانيا كانت قد نشرت في أغسطس الماضي صورة وهي تحمل حفيدتها الأميرة إيمان بين أحضانها، وتجلس بصحبة الملك عبدالله الثاني في لقطة عفوية ودافئة، وعلّقت الملكة رانيا على المنشور الذي شاركته مع الجمهور عبْر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" قائلة: "مع الكتكوتة So much cuteness in my arms"، وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً من قِبل متابعي الملكة، الذين يتخطى عددهم الـ10 ملايين متابع.

وكانت الملكة رانيا العبدالله زوجة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، قد نشرت مقطع فيديو عبْر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وثّقت من خلاله لحظات ميلاد حفيدتها الأميرة إيمان ابنة الأمير الحسين.

وظهر بمقطع الفيديو وصول العائلة الملكية، والتي ضمت الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، والملكة رانيا العبدلله، والأمير الحسين، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم. وقد ظهروا بمقطع الفيديو داخل أحد المستشفيات وهم يستقبلون المولودة الجديدة الأميرة إيمان، وسْط حالة كبيرة من السعادة والفرحة. واكتفت الملكة رانيا بالتعليق على مقطع الفيديو عبْر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" قائلة: "الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدالله الثاني".

