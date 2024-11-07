دومينيك حوراني تثـ ـير الجدل: "لا يغريني مليون رجلاً"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني الجمهور مقطع فيديو أثارت فيه الجدل بحديثها.

وقالت دومينيك ملفتة الأنظار حول إرتباطهان وقالت: "لا يغريني مليون رجلا ما دمت املك أميرهم".

وكانت دومينيك قد شاركت الجمهور فيديو لإجابتها حول إن كانت تفضل الرجل الغني أو الرجل الفقير، وقالت في البداية، إنها تفضل الرجل الصافي البريء، وعادة ما يكون الرجل الفقير هو من يحمل هذه المواصفات، لأن الأموال تغيّر الرجل ليصبح زير نساء.

وأضافت: "لكن الرجل الفقير ما لازم يكون تحت مستوايي.. كيف بعيشني الفقير؟ بصير عندو مشاكل نفسية إنو هو أقل مني بكل شي"، وختمت كلامها: "لحالي أحلالي".

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