شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء مدرسة شحيبر غرب غزة إلى 12 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء مدرسة شحيبر غرب مدينة غزة، التي قصفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، إلى 12 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 12 شهيدًا من داخل مدرسة تؤوي مئات النازحين في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

