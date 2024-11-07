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ارتفاع عدد شهداء مدرسة شحيبر غرب غزة إلى 12 شهيدًا

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء مدرسة شحيبر غرب مدينة غزة، التي قصفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، إلى 12 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 12 شهيدًا من داخل مدرسة تؤوي مئات النازحين في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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