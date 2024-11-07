شكرا لبحثكم عن خبر برعاية العميد طارق صالح..مخيم مجاني لعمليات حول العين للأطفال في المخا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تُنظم دائرة الخدمات الطبية والخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية، الاسبوع القادم المخيم المجاني الأول لعمليات حول العين للأطفال، وذلك برعاية العميد الركن طارق محمد صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، وبالتنسيق مع مستوصف العين التخصصي لطب وجراحة العيون.

وستُجرى عمليات التسجيل والمعاينة في المستشفى السعودي الميداني بمدينة المخا يومي الخميس والجمعة الموافق، 14-15 نوفمبر 2024، ويأتي هذا المخيم استجابة لمبادرة أطلقها الإعلامي صالح العبيدي، ويهدف إلى تقديم الفحوصات الطبية وإجراء عمليات تصحيح الحول للأطفال المحتاجين.

ودعت دائرة الخدمات الطبية المواطنين الذين يعانون من مشكلة الحول إلى التوجه إلى المستشفى السعودي الميداني في المخا للتسجيل والمعاينة، للاستفادة من خدمات المخيم المجاني.

وأكدت الدائرة أن هذا المخيم يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحسين الخدمات الصحية وتقديم الدعم الطبي للمحتاجين في مختلف المناطق، لتعكس التزام العميد الركن طارق محمد صالح والمقاومة الوطنية بدعم المجتمع وتقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين، خاصة في المناطق المحرومة والمحتاجة إلى العناية الصحية.