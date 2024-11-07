شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سعود تستعرض البرامج النوعية للقطاع البلدي في منتدى WUF12 بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

برامج نوعية متخصصة

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الدمام - شريف احمد - شاركت جامعة الملك سعود، ممثلة في جناح المملكة الذي أشرفت عليه وزارة البلديات والإسكان، في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF-12) في القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.وتمثلت مشاركة الجامعة من خلال معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية وكلية العمارة والتخطيط، بعرض العديد من الخدمات الاستشارية لجميع القطاعات ومن ضمنها القطاع البلدي والإسكاني.كما تخلل العرض مجموعة من البرامج النوعية المتخصصة للقطاع البلدي والإسكاني، بالإضافة إلى استعراض الجهود في تأسيس مركز التدريب الحضري بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان لتقديم التدريب المتخصص للكوادر.وخلال المنتدى، وقّع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية مذكرة نوايا لتنفيذ برنامج الماجستير التنفيذي في السياسات البلدية وتنمية المدن بالتعاون مع الوكالة المحلية VNG، ممثلة بالدكتورة نائلة عكرمي، وإحدى الشركات من جمهورية النمسا الاتحادية، ممثلة بالأستاذة ماريا فاسيلاكو، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم عمليات التدريب المتقدم للمشاركين في برنامج الماجستير التنفيذي المخصص لقطاع البلديات.وتأتي مشاركة الجامعة لتعزيز مكانتها في تقديم خدمات استشارية وبرامج نوعية متخصصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تستهدف دعم القطاع البلدي والإسكاني ورفع كفاءة القطاعات والكوادر البشرية.