شكرا لقرائتكم خبر عن "الامتثال الذاتي".. خدمة جديدة من التأمينات الاجتماعية لتعزيز السلامة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

طلب الامتثال

الدمام - شريف احمد - أعلنت التأمينات الاجتماعية عن إطلاق خدمة "الامتثال الذاتي"، التي تهدف لخفض معدل الإصابات في بيئة العمل، وذلك في إطار جهودها المستمرة في خلق شراكة مع أصحاب العمل في سبيل تعزيز واستدامة السلامة والصحة المهنية لدى أصحاب العمل والمنشآت، وضمن نهجها المتواصل في أتمتة كافة خدماتها المقدمة.وتعد خدمة "الامتثال الذاتي" أحدث الخدمات المبتكرة المقدمة لأصحاب العمل والمنشآت ضمن بيئة رقمية متكاملة، بهدف رفع مستوى التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية؛ لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمشتركين وخالية من المخاطر، الأمر الذي سيترتب عليه انخفاض معدل إصابات العمل، كما ستسهم الخدمة في دعم أصحاب العمل من خلال الحد من تسجيل المخالفات التأمينية.وستقوم المنشآت باستلام طلب "الامتثال الذاتي" وبشكل آلي كامل عبر حساب المنشأة في "GOSI أعمال"، بعد ذلك تقوم المنشأة باستكمال طلب الامتثال من خلال مراجعة وتعبئة بنود السلامة والصحة المهنية في النموذج المرسل، ومن ثم إعادة إرساله لتقوم "التأمينات" بمراجعته والتأكد من تطبيق المنشأة لكافة معايير الصحة والسلامة المهنية.يُذكر أن التأمينات الاجتماعية سجلت خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، نسبة التزام قياسية بمعايير ومبادئ السلامة في بيئة العمل بلغت 92%.كما قدمت دعمها لأكثر من 8100 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، ونفذت في الفترة ذاتها أكثر من 13 ألف زيارة توعوية ووقائية لأصحاب العمل، لتوعيتهم بأهمية الالتزام التأميني.