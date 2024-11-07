شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على منزل شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 30 فلسطينيًا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 30 فلسطينيًا وعدد من المصابين، من تحت ركام بناية سكنية مكونة من عدة طوابق قصفها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا، الذي يتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي لليوم 33 على التوالي.

كما أشارت المصادر الطبية إلى استشهاد 78 فلسطينيًا، وجرح 214 بينهم أطفال ونساء، جراء 6 مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، خلال الـ48ساعة الماضية.

