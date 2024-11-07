شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد 8 فلسطينيين

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم.وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "كروم الشرفا" شمال القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن إصابات.

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، مساء اليوم، في عمليات قصف وإطلاق نار في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، باستشهاد 5 فلسطينيين، في قصف استهدف تجمعًا للفلسطينيين في منطقة تل الزعتر شمال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استشهد فلسطينيان في غارة جوية للاحتلال على مشروع عامر بمدينة رفح جنوب القطاع.

وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين بمدينة رام الله.