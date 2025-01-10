الامارات | «التربية» تستقبل طلبات مراجعة درجات الطلبة في الفصل الدراسي الأول من 10 إلى 14 يناير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد استقبال طلبات مراجعة درجات الطلبة، وإعادة النظر في تقدير درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول، للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، والتحقق من سلامتها لطلبة الصفوف من الثالث إلى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الجاري.

وانتهت «وزارة التربية» من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، لجميع طلبة الصفوف من الأول وحتى الـ12 في أيام 8 و9 و10 يناير الجاري.

وأوضحت في تعميم لإدارات المدارس وأولياء الأمور، أن استقبال طلبات مراجعة درجات الطلبة، يتيح للطالب وولي الأمر التقدم بطلب مراجعة الدرجات على تقدير درجة امتحان نهاية فصل دراسي وفقاً للمعايير والشروط وخلال فترة زمنية محددة من خلال المدارس مباشرة، وعن طريق منصة «IDH» من خلال الرابط المخصص لطلبات المراجعة.

مراجعة الدرجات

وأفادت الوزارة بأن طلبة الصف الـ12، يستطيعون تقديم طلب المراجعة عن طريق منصة «IDH» الجزء الورقي (الكتابي) لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والعلوم، والفيزياء، والرياضيات، عبر الرابط (https://idh.ese.gov.ae/complain).

وقالت إن طلبة الصفوف من الثالث وحتى الصف الـ11، يتقدمون بطلب مراجعة الدرجات عن طريق المدرسة مباشرة، إذ أسندت إلى إدارات المدارس مهام استقبال طلبات مراجعة الدرجات، والرد عليها في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم، بالرفض أو قبول الاعتراض، أو طلب مزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى اللجنة المعنية في الوزارة للحصول على الدعم وبيانات التواصل معهم من خلال النظام.

ووضعت الوزارة مؤشراً لقياس جودة وكفاءة الاستجابة لطلبات عدد حالات مراجعة الدرجات، وفق ثلاثة مسارات تتضمن عدد حالات مراجعة الدرجات (المستلمة، العالقة، والمغلقة) على مستوى الفرع المدرسي/المدرسة.

ضوابط التقديم

ووفقاً لضوابط تقديم طلبات مراجعة الدرجات، ينبغي أن يكون التسجيل عن طريق رقم الطالب، ورقم هوية الطالب، واختيار عدد المواد، وبيان سبب المراجعة (متوافر اختيارات عدة)، ومن المقرر أن تكون هناك لجنة مختصة في كل مدرسة برئاسة المدير، للرد على تساؤلات واستفسارات الطلبة وأولياء الأمور في ما يخص النتائج.

ويركز عمل اللجنة على مراجعة الطلبات والتحقق من مدى كفاية المعلومات المذكورة في الاعتراض والمستندات المرفقة، ورفعها للإدارة المعنية في المؤسسة لبحث محتواها والتأكد من مضمون الشكوى وصحتها، ثم يتم الرد على التظلم ويرسل إلى إدارة المدرسة التي تبلغ بدورها ولي الأمر بالنتيجة.

عملية المراجعة

وتجري عملية مراجعة النتائج بين إدارة المدرسة والوزارة فقط، دون الحاجة إلى زيارة أولياء الأمور لمقر الوزارة أو فروعها، وستتواصل الوزارة بشكل مباشر مع مديري المدارس عبر قنوات التواصل المعتمدة.

وحدّدت الوزارة معايير التقدّم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، لتشمل طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم الختامي بنهاية الفصل والإعادة، بحدّ أقصى ثلاث مواد من المجموعة «A» من المواد الدراسية.

4 فئات طلابية

وتشمل معايير التقدّم أربع فئات من الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية «تكييف ومواءمة»، أو الذين يخضعون لخطط تربوية فردية حسب كل إعاقة وتشمل الأمراض المزمنة، والطالب المريض ومرافق المريض للعلاج خارج الدولة أو الذي يتلقى العلاج داخل الدولة، وأصحاب الأعذار الطبية، ووفاة قريب من الدرجة الأولى.

استثناءات

ويستثني قرار مراجعة الدرجات ثمانية أنواع من الطلبات تضم طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين «A» و«B»، والتي يتم مراجعتها عن طريق إدارة المدرسة مباشرة، وطلبات الترفيع بعد الرسوب، وطلبات منح فرص أخرى لتقديم اختبار الإعادة، وطلبات تعديل النسبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من حضور الطالب 65% من أيام التمدرس لطلبة الحلقة الأولى التي تضم الصفوف من الأول إلى الثالث.

. طلبة الصفوف 3 - 11 يتقدمون بطلب مراجعة الدرجات عن طريق المدرسة مباشرة، وطلبة الصف الـ12 يقدمون طلباتهم عبر منصة «IDH».

. تسجيل طلب مراجعة الدرجات يستلزم رقم الطالب، ورقم هوية الطالب، واختيار عدد المواد، وبيان سبب المراجعة.