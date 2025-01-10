شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة تقفل على ارتفاع في تونس والمغرب والان نبدء بالتفاصيل

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بورصة المغرب

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.4 في المئة، ‏ليصل عند مستوى 9924.5 نقطة.‏وبلغ مجموع الأموال المتداولة 4.6 مليون دينار تونسي، ‏وسط ارتفاع أسهم 27 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستمرار أسهم 20 ‏شركة على ثبات.أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.19 %، عند 15.875،76 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.22 %، ليستقر عند 1287،92 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.84 % بمجموع 1111،23 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 970 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 808 مليارات درهم مغربي.