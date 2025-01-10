شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. فرض حظر تجوال بمناطق حرائق الغابات في لوس أنجلوس والان نبدء بالتفاصيل

حرائق لوس أنجلوس

حرائق كاليفورنيا

الدمام - شريف احمد - فرضت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة، حظر تجوال في مناطق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا لحماية الممتلكات التي أخليت بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت المنطقة.وأعلن قائد شرطة لوس أنجلوس روبرت لونا في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة أن حظر التجوال ينطبق على المناطق التي أخليت، والتي تأثرت بحريق باليساديس وحريق إيتون.ومن المقرر أن يكون ساري المفعول من الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 6 من صباح غد السبت بالتوقيت المحلى (0200 بتوقيت جرينتش إلى 1400 بتوقيت جرينتش غدا السبت).وذكر لونا: "لا يمكنك أن تكون موجودًا في هذه المناطق المتضررة. إذا كنت هناك، فأنت عرضة للاعتقال".وذكر أن حظر التجوال يسمح للشرطة باتخاذ إجراءات ضد اللصوص الذين يعملون في أجزاء من المدينة التي أخليت.وأضاف "نحن نفعل ذلك لحماية للمنشآت والمنازل التي غادرها السكان لأننا أمرناهم بالمغادرة".وارتفعت حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص، وفقا لما أعلنه مكتب الطبيب الشرعي بالمنطقة.

وذكر مسؤولون، أن أكبر حرائق غابات اشتعلت في منطقة لوس أنجلوس، ألحقت أضرارا بعشرة آلاف منزل ومبنى ومنشآت أخرى.

كما حثوا المزيد من الأشخاص على الالتزام بأوامر الإخلاء، بعد اشتعال حريق جديد وانتشاره بسرعة.

عجز أمام الحرائق

وفي وقت متأخر من بعد ظهر الخميس، بدأت حرائق كينيث سريعة الانتشار في وادي سان فرناندو، على بعد ميلين(2ر3 كيلومتر) فقط من مدرسة تعمل كمأوى للنازحين من الحريق، ثم انتقلت إلى مقاطعة فينتورا المجاورة، بحلول المساء.

بالتزامن مع كارثة الحرائق، كان أعلن مسؤولان في لوس أنجلوس، أمس، أن أكبر حريقين مشتعلين في المدينة الأمريكية الكبيرة لا تزال نسبة احتوائهما (0%) على الرغم من الجهود الضخمة التي تبذلها فرق الإطفاء.



وأوضح رئيس خدمات الإطفاء في المدينة كريستين كرولي، إن حريقًا تمدد على مساحة 17 ألف فدان (6900 هكتار) في باسيفيك باليساديس.

وبين أنه أصبح "أحد أكثر الكوارث الطبيعية تدميرًا في تاريخ لوس أنجلوس"، فيما أوضح رئيس الإطفاء في منطقة ألتادينا في شمال لوس أنجلوس أنتوني مارونه، إن حريقًا مساحته 10 آلاف فدان في ألتادينا.