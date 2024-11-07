شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية في 3 شهور.. بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خفض بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 75ر4%، بعد تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى ما دون معدله المستهدف البالغ 2%.

وقال بنك إنجلترا في بيان اليوم الخميس، إن لجنة تحديد أسعار الفائدة خفضت سعر الفائدة المرجعي إلى 75ر4%، وهو الخفض الثاني خلال 3 أشهر.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إن أسعار الفائدة لن تنخفض بسرعة كبيرة خلال الأشهر المقبلة، وأضاف: "يتعين علينا أن نتأكد من أن يبقى التضخم قريبًا من معدله المستهدف، لذلك لا يمكننا خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بشكل مبالغ فيه".

وتابع بيلي: "لكن إذا تطور الاقتصاد كما نتوقع، فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجيًا من هنا".

انخفاض معدل التضخم

وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة حتى سبتمبر الماضي 7ر1%، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021 ودون المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%.



ورفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تكاليف الاقتراض بشكل كبير من مستويات قريبة من الصفر خلال جائحة فيروس كورونا عندما بدأت الأسعار في الارتفاع، أولًا بسبب تراكم مشاكل سلاسل التوريد، ثم نتيجة الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الذي زاد من تكاليف الطاقة.

ومع تراجع معدلات التضخم أخيرًا من أعلى مستوياتها خلال عدة عقود، بدأت البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة.