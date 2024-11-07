شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. فوز ترامب يرفع معظم مؤشرات الأسهم العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا اليوم الخميس، بعدما صعدت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية، إذ راهن المستثمرون على ما تعنيه عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بالنسبة للاقتصاد والعالم.

كما تترقب الأسواق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، والذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم الخميس.

التعاملات الأوروبية المبكرة

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 8ر0% ليصل إلى 73ر19196 نقطة، فيما بقي مؤشر كاك 40 الفرنسي دون تغيير تقريبًا ليستقر عند 10ر 7368 نقطة.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 2ر0% ليصل إلى 27ر8182 نقطة.

تعاملات البورصات الأسيوية

وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 3ر0% ليصل إلى 41ر39381 نقطة، ما يعكس المخاوف بشأن إمكانية إحياء التوترات التجارية تحت إدارة ترامب.

واختتم مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي التداولات دون تغيير تقريبًا ليستقر عند 63ر2564 نقطة.



وانتعشت الأسهم الصينية عقب إعلان الحكومة ارتفاع حجم الصادرات بنحو 13% في أكتوبر الماضي، مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة في أكثر من عامين وتتجاوز بكثير الزيادة بنسبة 4ر2% في سبتمبر الماضي.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 2% إلى 34ر20953 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 6ر2% إلى 66ر3470 نقطة.

وول ستريت

وفي بورصة "وول ستريت"، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1ر0%.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، أمس الأربعاء، بنسبة 5ر2% إلى 04ر5929 نقطة في أفضل يوم له منذ ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6ر3% إلى 93ر43729 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3% إلى 47ر18983 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 3ر0% ليصل إلى 30ر8226 نقطة.