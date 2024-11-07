فرح يوسف من منزلها الجديد تغني لـ فيروز وعبد الحليم حافظ-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتقلت الفنانة السورية فرح يوسف إلى منزل جديد، وقد وثقت الأمر من خلال مقطع فيديو نشرته في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، وأحبت أن تملأ أرجاءه بصوتها العذب عبر غنائها.



واختارت يوسف أن تغني للسيدة فيروز "يا أنا يا أنا أنا وياك"، وكذلك مقطعاً من أغنية للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، ولفتت الانظار كون المنزل لم يكن مؤثثاً بعد، وقد ارتدت تنورة قصيرة بقماش شفاف، ونال غناؤها إعجاب متابعيها.

يذكرأن فرح يوسف كانت ردت على أحد متابعيها الذي عبر عن إستيائه بسبب إستخدامها لـ أحد التطبيقات على مواقع التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يليق بها، وأن مسيرتها المهنية اليوم باتت أكبر من دخولها في هذا العالم. موضحة موقفها من هذا الأمر وقالت :"شكراً على كلماتك الجميلة، بس توضيح صغير مشان الناس ماتفهم كلامك غلط .. أنا موجودة على TikTok للتواصل مع جمهور هالتطبيق بفيديوهاتي و اغانيي، مابعمل بثوث لعب جولات و جمع داعمين و الخ .. التيك توك application جميل ومفيد لو استخدم بطريقة صحيحة".