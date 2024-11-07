شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 219 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

إغلاق الطرق

الدمام - شريف احمد - قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، إن حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات التي ضربت شرق وجنوب إسبانيا منذ أكثر من أسبوع ارتفعت إلى 219 شخصًا، في ظل استمرار رجال الإنقاذ في البحث عن الضحايا.وقال جراندي مارلاسكا في حوار مع إذاعة كادينا سير، مساء أمس الأربعاء، إنه تم العثور على جثتين آخريين في منطقة كاستيلا لا مانكا.وتتواصل أعمال الإنقاذ اليوم الخميس، حيث مازال الطمي يكسو الكثير من المناطق.كما أن المرائب مازالت تغمرها المياه، ومازال يتعذر الدخول للمباني بسبب السيارات والحطام الذي يغلق الطرق.وأفادت الإذاعة أن 93 شخصا مازالوا في عداد المفقودين وفقًا لسلطات منطقة فالنسيا.وبلغت حصيلة ضحايا العاصفة التي ضربت فالنسيا في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 211 شخصا، في حين لقى سبعة أشخاص حتفهم في منطقة كاستيلا لا مانكا. وتم تسجيل حالة وفاة في منطقة الاندلس بجنوب البلاد.