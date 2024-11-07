شكرا لقرائتكم خبر عن "أرويا كروز" تُعلن عن إطلاق أولى رحلاتها منتصف ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل



وكشفت عن رحلتها الأولى التي تبحر من ميناء جدة إلى إحدى الجزر في البحر الأحمر، التي ستكون حصرية لركاب السفن السياحية (الكروز) وتأتي ضمن رؤية "أرويا كروز" الرامية إلى تقديم تجارب عربية أصيلة مستوحاة من التراث السعودي، لضمان تجربة لا تُنسى لضيوفها.

أخبار متعلقة جامعة الملك سعود تستعرض البرامج النوعية للقطاع البلدي في منتدى WUF12 بالقاهرة "الامتثال الذاتي".. خدمة جديدة من التأمينات الاجتماعية لتعزيز السلامة المهنية الدمام - شريف احمد - أعلنت "أرويا كروز" التابعة لشركة "كروز السعودية "، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن أول خط للرحلات البحرية السياحية، في 16 ديسمبر المقبل، ولمدة ثلاث ليالٍ.وكشفت عن رحلتها الأولى التي تبحر من ميناء جدة إلى إحدى الجزر في البحر الأحمر، التي ستكون حصرية لركاب السفن السياحية (الكروز) وتأتي ضمن رؤية "أرويا كروز" الرامية إلى تقديم تجارب عربية أصيلة مستوحاة من التراث السعودي، لضمان تجربة لا تُنسى لضيوفها.وتسعى "أرويا كروز" كأول خط رحلات بحرية سياحية عربية إلى تقديم نموذج جديد لقضاء العطلات والإجازات بطابع عربي أصيل، وهي الأولى من نوعها المصممة خصيصًا لتناسب التفضيلات والأذواق العربية.