الخليج اليوم .. السعودية تشارك العالم تجربتها في " فصل التوائم الملتصقة"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تشارك السعودية تجربتها الطبية في مجال فصل التوائم الملتصقة للعالم، وذلك في المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة 2024 الذي يعقد في الرياض وذلك بعدما نجحت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، في إجراء أكثر من 60 عملية فصل منذ عام 1990م، واستغرقت هذه العمليات أكثر من 750 ساعة جراحية دقيقة، شملت توائم من 21 دولة، ما ساهم في تحسين حياة الأطفال وأسرهم، وجعل المملكة رائدة في هذا المجال الطبي الإنساني.

يأتي هذا ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة 2024م، والذي انطلق اليوم في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين، وينظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وشهد المؤتمر حضورًا عالميًا واسعًا، بمشاركة عدد من وزراء السعودية وكبار القيادات الصحية وخبراء عالميين.

الخبراء الطبيون العالميون

ويسعى المؤتمر إلى جمع الخبراء الطبيين العالميين والمنظمات الإنسانية لتسليط الضوء على قصص نجاح عمليات فصل التوائم والتحديات المصاحبة لها، ومناقشة سبل التعاون الدولي والتوصيات لتحسين جودة العمليات المستقبلية، وتعزيز التفاهم حول التحديات والفرص المتعلقة بفصل التوائم الملتصقة، والاحتفاء بالبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي أصبح منارة عالمية للتميز الطبي بفضل الدعم الكامل من حكومة المملكة.

ويتضمن المؤتمر جلسات علمية ومناقشات بمشاركة خبراء من منظمات دولية مثل اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وأطباء من أجل السلام. كما يشارك الجراحون والباحثون وصانعو السياسات وشركات التكنولوجيا الطبية والمستشفيات، إلى جانب بعض التوائم الملتصقة الذين تم فصلهم ضمن البرنامج، وأسرهم.

وأصبح البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة رمزًا عالميًا للأمل والتميز الطبي، حيث يعكس قيم المملكة في دعم الصحة الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي لتحسين جودة الحياة للأطفال حول العالم.

ويستمر المؤتمر على مدى يومين بمناقشات وورش عمل تسعى لتقديم توصيات مستقبلية تهدف لتعزيز الابتكار والتعاون في مجال الجراحة الدقيقة ورعاية الأطفال.