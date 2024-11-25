الجيش الإسرائيلي هدد بقصف عدد من المباني في مدينتَي النبطية وصور

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا جديدًا إلى "جميع المتواجدين في المبنى المحدّد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة في النبطية، والمباني القريبة منه"، زاعمًا أنّهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وهدّد أيضًا "سكان منطقة صور في لبنان، وتحديدًا المتواجدين في المباني بين الشّوارع: شارع الأوقاف، شارع حيرام، مقام النبي اسماعيل ابن حزقيل، الجامعة الإسلامية في لبنان، وشارع محمد الزيات"، قائلًا: "عليكم الابتعاد فورًا إلى خارج المنطقة المحدّدة بالأحمر، والتّوجّه إلى شمال نهر الأوّلي".